شكرا لقرائتكم محمد فضل: اسم الأهلى صاحب الفضل فى الصفقات وأمير توفيق صفقة قوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه لم يواجه أى صعوبة فى التفاوض مع اللاعبين الذين إنضموا للنادى الأهلي، خلال الفترة الماضية التى تولى خلال مسؤولية التعاقدات داخل القلعة الحمراء.

وقال فضل فى تصريحات تليفزيونية: "لم أواجه أى صعوبات فى التفاوض مع اللاعبين الذين انضموا للفريق سواء محمد محمود أو محمود وحيد أو حمدى فتحي، لأن اسم النادى الأهلى هو صاحب الفضل فى هذه الانتقالات، الجميع يتمنى اللعب للمارد الأحمر".

وأشاد فضل بأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلي، مؤكدًا أنه كادر متميز بالنسبة للمارد الأحمر ولا يجب التفريط فى خدماته، معتبرًا إياه أفضل صفقة للنادى خلال العشر سنوات الأخيرة.

وعن انتقاله للأهلى مرة أخرى: وقعت على بياض للنادى الأهلى خلال المرة الثانية، مشيرًا إلى أن حسام البدرى المدير الفنى السابق للفريق، كان أول من فاوضه للعودة إلى القلعة الحمراء مرة أخري.

وقال فضل: " كنت أتمنى أن أشارك بصفة أساسية مع الفريق فى المرة الثانية لكن الاصابات أثرت على مسيرتي، وتسببت فى رحيلى للمرة الثانية، وتعرضت للعديد من الاصابات بسبب عدم تنشئتى بدنيًا بشكل صحيح، وبسبب إصرارى على سرعة العودة للعب عقب تعرضى لأى إصابة".

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وأوضح محمد فضل: "اللى ملعبش فى الأهلى مكسبش بطولات واللى ملعبش فى الإسماعيلى ملعبش كورة، وأن الفريق الساحلى كان يقدم مستويات رائعة وقتها ويضم جيلًا رائعًا كان يستحق الفوز بالدورى ".

وتابع المهاجم الدولي: "الكرة فى الأهلى مختلفة عن الاسماعيلي، فى القلعة الحمراء الجميع يبحث عن الفوز، لا بديل عن المركز الأول، أما فى الدراويش الجميع يبحث عن المتعة، بغض النظر عن الفوز من عدمه".

وأكد المهاجم الدولى أن الإسماعيلى كان يضم مجموعة رائعة من اللاعبين فى ذلك التوقيت، وكان يستحق الفوز على الأهلى فى مباراة الدوري، التى لعبها المارد الأحمر عقب عودته من كأس العالم للأندية عام 2007".

وعن تدخل حمص على أبو تريكة، قال فضل: "حمص لم يتدخل على أبو تريكة، ولم يكن السبب فى تعرض اللاعب للإغماء خلال المباراة، بل كانت الضغوط النفسية التى كان يتعرض لها اللاعب الدولى وقتها".

وأضاف محمد فضل: أبو تريكة قالى أن الضغوط النفسية عليه كانت السبب فى تعرضه للإغماء وليس تدخل حمص".