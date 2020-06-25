شكرا لقرائتكم كارتيرون: استئناف الدوري سيقتل الكرة المصرية لسنوات طويلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أنه من الصعب ان نلعب نصف موسم إصافي على الموسم الجديد، مما يسب اجهادا للاعبين ويعرضهم للإصابات، وتابع كارتيرون في تصريحات تليفزيونية اليوم الأربعاء، لقناة الزمالك، استئناف الدوري سيقتل الكرة المصرية لسنوات طويلة، وسيؤثر على لاعبي الأهلي والزمالك معا في المنافسة على دوري أبطال أفريقيا.

وأكد كارتيرون، أن المنتخبات المصرية ستضرر من تلاحم الموسمين وضغط المباريات، موضحا أنه ولا مدير فني وافق على عودة الدوري في اجتماع اليوم باتحاد الكرة

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وأضاف المدير الفني لفريق الزمالك، أنه لا يوجد بلد في العالم أصر على عودة الدوري ويتبقي له هذا العدد من المباريات مثلنا، قائلا: "من حديث محمد فضل معنا في الاجتماع اتضح ان قرار عودة الدوري دخل حيز التنفيذ بالفعل.

واختتم كارتيرون: "هناك مليون سبب يمنع استكمال الدوري، بينما هناك سبب أو اثنين يصبان في صالح الاستكمال".