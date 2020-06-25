شكرا لقرائتكم دومينيك: الأهلي هو فريقي المفضل.. وإدارته تعاملت معي باحترافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال دومينيك دا سيلفا لاعب الأهلي والزمالك السابق أنه يلعب حاليا في ماليزيا والدوري هناك سيعود في اغسطس او سبتمبر المقبلين، على أن يعودوا للتدريبات خلال الأيام القادمة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سورتس 1: قضيت 4 سنوات في الأهلي مع مانويل جوزيه وشاركت في كل المباريات وكانت الامور تسير بشكل عام قبل أن تظهر الصعوبات خاصة بعد تغيير المدرب وقدوم حسام البدري وواجهت مشاكل في المشاركة، وبعدها تلقيت بعض العروض بعد الرحيل عن الأهلي وفضلت الزمالك لرغبتي في الاستمرار بالدوري المصري.

تابع: مضيت عقد لمدة 6 شهور مع الزمالك وكانت الأمور على ما يرام وشاركت كثيرا ولكن بدأت تظهر المشاكل مع رئيس النادي وأوقف عقدي قبل نهايته وقبل أن أترك النادي وتعرضت لبعض المشاكل في الحصول على مستحقاتي.

استطرد: سافرت إلى دبي ، ولكن الزمالك حاولوا الاسراع في الاتصال بي ولكن رفضت اضاعة الوقت مع الفريق وقررت التوقيع على عقد في الامارات ولم اتلقى راتبي من الزمالك وكانت الأمور ستتعقد لأنهم اوقفوا العقد ، وليس احترافيا من الزمالك أن تراسل السفارة الخاصة بي في القاهرة لابلاغهم انه تم ايقاف عقدي مع الفريق الأبيض.

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شدد على أن هناك فارق كبير بين تجربتي مع الأهلي والزمالك، في الأهلي لعبت 3 سنوات ونصف والإدارة كانت جيدة وتعاملت معي بصورة محترفة والموقف كان مختلف في الزمالك وكل مشاكلي بالأهلي كانت تحل سريعا ولم يضعوا أية عقبات، ولكن عندما غادر جوزيه واجهت صعوبات مع المدربين الذين تولوا تدريب الأهلي بعده بسب عدم المشاركة

شدد: لم أتي لصنع المشكلات في الزمالك وظللت 3 أشهر ونصف لا أتقاضى راتبي من الزمالك وهذه مشكلة شخصية ومشكلتي كانت مع الإدارة، مشيرا إلى أن الأهلي هو فريقي المفضل وأشاهد كل مبارياته

أوضح: أبو تريكة أفضل لاعب لعبتفي الأهلي معه وانا لاعب محظوظ للعب بجانب هؤلاء العمالقة ابو تريكة وأحمد حسن وبركات وكانوا متعاونين معي ومخلصين لناديهم، مضيفا أن شيكابالا من أفضل اللاعبين في الزمالك كان يمنحني النصائح وحازم امام كان متعاون معي بشكل جيد.