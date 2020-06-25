شكرا لقرائتكم محمد حليم: وقعنا مع 13 لاعب لتدعيم صفوف حرس الحدود بالموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود، عن كواليس إصابته في الرأس عام 2007، قائلا: "إصابتي في 2007 في المخ كانت تهددني بشلل نصفي".

وقال محمد حليم، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سورتس 1: وقعنا مع حوالي 13 لاعب للموسم الجديد والوحيد اللي أنهينا بشكل رسمي مع مصطفى زيكو من جمهورية شبين والدرجة الثانية تعد منجم للمواهب الكروية.

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وأوضح المدير الفني لفريق حرس الحدود، أن كل الأندية مهددة بالهبوط ما عدا رباعي المقدمة وهناك 3 نقاط تفصلنا عن الثلاثي المهدد بالهبوط، مضيفا أن نادي لم يفكر في استعادة امام عاشور من الزمالك ونجحنا في تعويضه هو وايد موسيس، وعاشور محتاج العمل على نفسه من أجل تطوير نفسه لأنه لاعب موهوب ولديه امكانيات عالية.

وتوقع محمد حليم، زيادة إصابات اللاعبين مع عودة الدوري بسبب تقارب مواعيد المباريات لاسيما وأنهم كانوا يصابوا في الأوقات العادية، وغياب اللاعبين 110 يوما عن التدريبات فترة طويلة وتحتاج جهد لإعادتهم إلى حالتهم، مشيرا إلى أن 6 أسابيع ستكون كافية لتجهيز اللاعبي قبل عودة الدوري واطالب بدعم الأندية الشعبية لأنها تعاني بشكل كبير خاصة أسوان وطنطا.