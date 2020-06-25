شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: محمد صلاح لا يقارن بأي لاعب مصري على مدار التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال، نجم الزمالك السابق، أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول لا يقارن بأي لاعب مصري على مدار التاريخ،وقال عبدالعال فى تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح يملك إمكانيات فنية وبدنية لا توجد فى لاعب أخر على مدار التاريخ فى الدوري المصري، فهو له بصمة كبيرة مع المنتخب الوطني".

وأضاف: "يجب على الجماهير أن تتعامل مع محمد صلاح على أنه قيمة وقامة كبيرة فى التاريخ، فهو حقق إنجازات كبيرة ونجح فى التطوير من نفسه".

وتألق نجمنا المصري محمد صلاح، في فوز فريقه ليفربول الكبير على نظيره كريستال بالاس، برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء بملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

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ونجح محترفنا المصري محمد صلاح في تسجيل هدف وصناعة آخر، في الظهور الأول له بعد غياب دام 3 أشهر بسبب توقف الدوري الانجليزي جراء تداعيات كورونا.

وحسب شبكة "هوسكورد" العالمية، حصل محمد صلاح على تقييم 8.4/10، حيث إنه ثالث أكبر لاعبي ليفربول تقييمًا في لقاء الليلة بعد زميليه ساديو ماني وفابينيو.

وقام الفرعون المصري بالاستحواذ على الكرة بنسبة 5.6 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 78%، وفاز صلاح في المراوغات مرة واحدة، وفقد الاستحواذ على كرته خمس مرات، وصوب خمس تسديدات طوال اللقاء، بينها واحدة على المرمى، واثنتين خارجه، واثنتين تم اعتراضهما من قِبل الخصم.