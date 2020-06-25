راكيتيتش يبقي برشلونة على قيد الحياة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عوّض برشلونة بسرعة تعادله السلبي مع إشبيلية وتخطى ضيفه العنيد أتلتيك بلباو 1- صفر في المرحلة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهدف الكرواتي البديل إيفان راكيتيتش قبل ثلث ساعة على نهاية الوقت، الذي كان الأول له هذا الموسم، بقي برشلونة على قيد الحياة في «الليجا» منافساً بقوة على اللقب، لان تعادله كان سيعني تقدم ريال مدريد عليه بنقطتين في سباق الصدارة عندما لعب لاحقاً مع مايوركا، لكن الفوز أعاد الاعتبار للفريق الكتالوني نظراً لصعوبة المواجهة أمام فريق لم يستطع برشلونة الفوز عليه في آخر 4 مباريات في كافة المسابقات.

وثأر برشلونة من بلباو الذي كان أول فريق يلحق الخسارة به هذا الموسم عندما تغلب عليه 1- صفر في المرحلة الأولى، كما اقصاه من ربع نهائي الكأس بهدف قاتل من اينياكي وليامس.

وتألق في اللقاء البدلاء راكيتيتش وريكي بويج وانسو فاتي، ونادراً ما يحصل لاعب في برشلونة على علامة مباراة أعلى من الأسطورة ليونيل ميسي، لكن ريكي فعلها، كما اختير راكيتيتش أفضل لاعب في اللقاء.

من جهة أخرى، أقر مدرب برشلونة كيكي سيتيين أن الحديث عن رحيل لاعب وسطه البرازيلي أرتور ميلو إلى يوفنتوس الإيطالي، أثر ربما على مستواه خلال المباراة.

وقال سيتيين بعد المباراة التي أخرج من شوطها الثاني اللاعب البرازيلي البالغ 23 عاماً «ربما أثر عليه هذا الأمر، لكني سعيد بعمله، هو لاعب هام بالنسبة إلينا، ونحاول استخراج الافضل منه، ونحن نحتاج لجميع اللاعبين».

وكشفت شبكة «سكاي سبورتس» أن يوفنتوس اتفق مع برشلونة لاستقدام أرتور مقابل 80 مليون يورو.

كما أشارت «لا ريبوبليكا» الايطالية إلى أن الصفقة ستمهد لقدوم لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش (30 عاماً) إلى صفوف برشلونة.