شكرا لقرائتكم خبر عن عزل صحي في لوكوموتيف موسكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي لوكوموتيف موسكو وضع كل لاعبيه وأفراد الجهاز الفني في العزل الصحي في مقر التدريب التابع له، كخطوة احترازية في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كرة القدم الروسية.

وأوضح الفريق الذي يحتل حالياً المركز الثاني في ترتيب البطولة المحلية، أنه اتخذ «هذا القرار بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد». وبذلك، سيقيم اللاعبون وأفراد الجهاز الفني في مقر تدريب باكوفا التابع للنادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عزل صحي في لوكوموتيف موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.