شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» في الدوري المصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأربعاء تسجيل أول ست حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف أندية الدرجة الأولى، مع إجراء الفحوص استعداداً لاستئناف المنافسات الشهر المقبل.

وقال اتحاد كرة القدم المصري في بيان: «إن الحالات المصابة بفيروس كورونا لأفراد من اللاعبين والعمال والإداريين بأندية سموحة والاتحاد السكندري والمقاولون العرب وإنبي».

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