سيتي يركز على كأس إنجلترا و«الأبطال»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا أن أولوية فريقه مانشستر سيتي في الفترة الراهنة هي كأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا، وليس تأخير تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على تشيلسي اليوم الخميس، وخسارته قد تعني تتويج ليفربول بلقبه الأول منذ العام 1990.

لكن المدرب الإسباني شدد في تصريحات على أن تركيزه ينصب على مسابقة كأس إنجلترا، حيث يلاقي نيوكاسل في الدور ربع النهائي الأحد المقبل، ومسابقة دوري الأبطال التي ستستكمل في أغسطس/آب، حيث بلغ الدور ثمن النهائي (فاز ذهاباً على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 2-1).

وقال جوارديولا «علينا أن نمضي يوماً بيوم، مباراة بمباراة، لنصل إلى المباراتين الأكثر أهمية في الفترة المقبلة، وخصوصاً مدريد» بعد أقل من شهرين. وشدد جوارديولا على أن لاعبيه لا يزالون غير جاهزين بدنياً لخوض مباراة من 90 دقيقة كل ثلاثة أيام، معتبراً أن ذلك «لن يحصل».

وألمح إلى أن الفريق، وعلى رغم خوضه المباراة الصعبة ضد تشيلسي (صاحب المركز الرابع) اليوم الخميس، ستكون عينه «على مباراة نيوكاسل، هذه بمثابة مباراة نهائية بالنسبة إلينا».