ألكانتارا يماطل بايرن من أجل ليفربول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن لاعب وسط بايرن ميونيخ ومنتخب إسبانيا لكرة القدم ثياغو ألكانتارا يماطل في تمديد عقده مع النادي البافاري، ملمحة إلى اهتمام ليفربول بضمه.

وينتهي عقد ألكانتارا (29 عاماً) مع النادي البافاري الموسم المقبل، وهو توج معه بلقب الدوري سبع مرات، ولعب معه 230 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله إلى صفوفه عام 2013 قادماً من برشلونة عندما قام النادي البافاري بدفع الشرط الجزائي في عقه والبالغ 25 مليون يورو.

وذكرت صحيفة «بيلد» وقناة «سبورت1» أن بايرن ميونيخ عرض على ألكانتارا تمديد عقده مطلع مايو الماضي، لكن الدولي الإسباني يماطل في التوقيع، لأنه يريد الانضمام إلى ناد كبير آخر.

وأوضحت «بيلد» أن ليفربول هو الوجهة المحتملة لألكانتارا، لكون مدربه الألماني يورج-ن كلوب معروف بإعجابه بالدولي الإسباني الموهوب فنياً.

ويغيب ألكانتارا، نجل النجم البرازيلي السابق مازينيو، عن الملاعب في الوقت الحالي، بسبب خضوعه لعملية جراحية في الفخذ، وهو ما استغله ليون غوريتسكا لفرض نفسه أساسياً في خط وسط النادي البافاري.

ومع ذلك، لن يرغب بايرن ميونيخ في التخلي عن ثياغو ألكانتارا الذي يعتبر أحد صانعي اللعب في الهجوم، وغالباً ما يظهر في المكان المناسب في الدفاع.