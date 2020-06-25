شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يختتم المرحلة الأولى من معسكر مولدوفا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم منتخب الإمارات للجودو المرحلة الأولى من معسكره التدريبي المشترك الذي أقامة في مدينة كيشيناو بجمهورية مولدوفا، مع المنتخب الوطني المولدوفي، وهي الفترة التي استمرت شهراً من التدريبات اليومية الناجحة لأول منتخب إماراتي يقيم معسكراً خارج الدولة، بعد توقف النشاط المحلي، والدولي، لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر.

وسبقت المعسكر تدريبات منزلية «عن بعد» في الإمارات، وإجراءات دقيقة للفحص الطبي قبل السفر إلى مولدوفا، وبعد وصوله إلى مدينة كيشنو، ثم انخرط في التدريبات المشتركة المكثفة بالصالة الأولمبية في مدينة كيشيناو، بمشاركة اللاعبين فيكتور الذي يخوض المنافسات في وزن 73 كجم، وإيفان في وزن 100 كجم، بإشراف مدرب المنتخب الأول فاسيلي فولك، وسوف تستمر المرحلة الثانية لمدة أسبوعين.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أنه اطمأن على تحقيق المعسكر لأهدافه من خلال مكالمة هاتفية مع ناصر التميمي، الأمين العام للاتحاد، وأن اللاعبين في تطور مستمر من خلال محاكاتهم للتدريبات مع واحد من أقوى المنتخبات العالمية المعروفة، وهو منتخب مولدوفا، وقال: «معسكر المنتخب يأتي ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في أولمبياد طوكيو التي ستقام في صيف العام المقبل، بعد ضمان التأهل المستحق أملاً في تحقيق إنجاز أولمبي جديد، بعد أن كانت رياضة الجودو صاحبة الإنجاز الأولمبي الوحيد في دورة ريو دي جانيرو الأخيرة عام 2016 التي أقيمت في البرازيل، والمرحلة الثانية من المعسكر من المقرر لها أن تستمر لمدة أسبوعين، حيث تبدأ بتدريبات اللياقة البدنية، ثم تنتقل إلى التدريبات الفنية، والمهارية».