الجزيرة يؤيّد القائمة الانتخابية.. ويطالب بعدالة الوزن التصويتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

طالبت شركة الجزيرة الرياضية للألعاب، الجمعية العمومية لاتحاد السباحة، بإجراء تعديل على اللائحة الانتخابية للدورة الإدارية القادمة 2020-2024، لما يراه «فخر العاصمة» تحقيقاً للعدالة فيما يخص الوزن التصويتي لكل نادٍ على أساس ثقله ومستوى مشاركاته في المسابقات الرسمية المحلية، ومن المقرر أن تبت «العمومية» في المقترح الجزراوي علاوة على مقترحات بقية الأندية، خلال اجتماعها العادي المقرر يوم السبت المقبل.

وخاطبت شركة الجزيرة الرياضية للألعاب، اتحاد السباحة بمقترحات النادي، وطلبت عرضها على الجمعية العمومية، وتتضمن إضافة بند إلى لائحة الانتخابات يوضح توزيع عدد الأصوات الانتخابية بين الأندية الأعضاء التي يحق لها التصويت في الانتخابات بناء على تسجيل ومشاركة الأندية للفئات العمرية وكرة الماء حتى نهاية الموسم الرياضي المنتهي في 2019؛ بحيث لا يتساوى النادي الذي لديه جميع الفئات العمرية ويشارك بها في بطولات (عمومي - شباب - ناشئين - أشبال) وأيضاً كرة الماء مع أندية ليس لديها جميع الفئات ولا كرة الماء، على أن يتم تطبيقها في الجمعية العمومية الانتخابية للدورة الانتخابية 2020-2024.

وقال جمعة صالح الغيلاني، مشرف الألعاب المائية بنادي الجزيرة: «نؤيد نظام القائمة الانتخابية الذي تضمنته اللائحة الاسترشادية للاتحادات الرياضية الصادرة عن الهيئة العامة للرياضة؛ لأنها تضمن وصول مجموعة متفاهمة ومتجانسة متوافقة في الرؤى والأفكار إلى مجلس الإدارة؛ لتتحمل مسؤولية الارتقاء بمستوى الرياضات المائية بالدولة وتطويرها بشكل يتناسب ومكانة رياضة الإمارات، كما نتمنى ابتعاد الطامحين إلى عضوية الوجاهة ممن ليس لهم معرفة فنية وإدارية بشؤون الرياضات المائية، والابتعاد عن المشهد الانتخابي ليفسحوا المجال للمؤهلين من الكفاءات القادرة على العطاء، فأعضاء الوجاهة ممن ليس لديهم المعرفة والتأهيل للعمل الإداري لا فائدة منهم».

وأضاف الغيلاني: «نتمنى أن تحقق الانتخابات القادمة العدالة لكل الأندية بمراعاة الوزن التصويتي، ولن يتحقق ذلك من وجهة نظري من دون الأخذ في الاعتبار ثقل كل نادي فيما يخص دعمه للرياضات المائية ككل من خلال مشاركاته فيها، ولو تم الاستقرار على نظام القائمة في إجراء الانتخابات، سيكون ظلماً كبيراً مساوة نادينا الجزيرة الذي يشارك في جميع الفئات الأربع الخاصة بالسباحة علاوة على كرة الماء، مع نادٍ آخر لا يشارك سوى في فئة واحدة أو في فئتين أو حتى ثلاثة، فالعدالة تقتضي عدم إيقاع الظلم بالأندية الكبرى، بأن تراعي اللائحة الانتخابية في وضع الوزن التصويتي حجم دعمها للألعاب المائية الإماراتية، مع تأكيد أن نادي الجزيرة صاحب إنجازات باهرة في السباحة على كل المستويات، كما أنه بطل دوري كرة الماء بجدارة واستحقاق، وقامت الإدارة بتكريمه؛ تثميناً للإنجاز».

ويذكر أن اتحاد السباحة كان خاطب الأندية الأعضاء في الخامس والعشرين من مارس/آذار الماضي، بشأن إبداء الرأي حول انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية في موعدها أو تأجيلها إلى شهر مايو/أيار من العام الجاري، قبل أن تنتهي الأمور إلى عقدها السبت المقبل، فيما سيفرض الشأن الانتخابي نفسه على أجندة الاجتماع؛ من خلال مقترحات الأندية، علماً أن الجمعية العمومية هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق في إجراء أي تعديلات على لائحة الانتخابات أو النظام الأساسي طبقاً للقانون.