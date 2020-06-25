شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الرياضي الدولي حول مستقبل كرة القدم بعد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر الرياضي الدولي حول مستقبل كرة القدم بعد «كورونا» الذي نظمه اتحاد الإمارات لكرة القدم بالشراكة مع رابطة المحترفين الإماراتية و(ISC) عن بعد، تحت عنوان «كوفيد -19 وكرة القدم.. كيف تغير شكل المستقبل؟».

وشارك في المؤتمر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وجيانو انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ونخبة من الشخصيات الرياضية المحلية والعالمية.

ورحب الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالمشاركين في المؤتمر، وقال: «إننا اليوم نوحد طموحنا لقيادة كرة القدم حول العالم نحو حقبة جديدة بعد «كورونا» عبر دراسة العوامل والإيجابيات والسلبيات التي نتجت عن هذا الوضع».

وأضاف: «شاهدنا العالم يتحد خلال هذه الجائحة وهذا يثبت أن التحديات مهما كانت لا يمكن أن تقف عائقاً أمام البشرية فالجميع يتوحد لمواجهتها»، مشيراً إلى أن «كورونا» احتاجت إلى قادة حقيقيين حول العالم لاتخاذ قرارات مصيرية من شأنها حماية الشعوب والبشرية جمعاء وهذا ما شهدناه بالفعل حيث إن الجميع كان مسؤولاً عن نفسه وعمن حوله.

وأكد أن دولة الإمارات تعتبر من أفضل دول العالم في التعامل مع الجائحة من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية وهو ما ألهمنا لنحذو نفس النهج التي اتخذته قيادتنا الرشيدة في التصدي لهذه الجائحة ونحاول أن نكون عنصراً مؤثراً في اتحاد كرة القدم لخدمة المجتمع بالكامل.

وقال: «حرصنا على تسخير جهودنا ومنشآتنا خلال الشهور الماضية للحفاظ على موارد كرة القدم في الدولة من الناحية النظرية والتطويرية وطورنا من خططنا لاحتواء الأزمات والمخاطر لكي تصل إلى أعلى المعايير العالمية كما وظفنا فرق العمل للتواصل الدائم مع الاتحادين الآسيوي والدولي وكل الجهات المختصة في الدولة لمساعدتنا على اتخاذ كافة القرارات الحاسمة والضرورية في هذا الوقت العصيب»، وأكد أنه يتوجب علينا جمع كل المعرفة والخبرات لكي نتخطى سوياً هذه المحنة التي تشهدها كرة القدم العالمية.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إنه يتشرف بحضور هذا المؤتمر الدولي الهام الذي تنظمه دولة الإمارات، وأكد: «إننا نجتمع في ظروف استثنائية ووقت عصيب لكرة القدم العالمية في ظل هذه الجائحة التي تطال العالم حيث شهدنا انغلاقاً تاماً في العالم، ولعبتنا» كرة القدم التي تأتي بالفرحة لكل سكان العالم قد أغلقت أيضاً».

وأكد أن الصحة العامة والأمن لجميع ممارسي اللعبة كان ومازال أولويتنا الأولى فنحن نرى الضوء الآن حيث إن فرقنا تعود تدريجياً لممارسة كرة القدم مع عودة الدوريات وهنا يأتي شعار هذا المؤتمر في محملة «كوفيد - 19 وكرة القدم» وكيف سيتغير شكل العالم في المستقبل بسبب فيروس كورونا.

وتوجه بالتهنئة إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية وISC على تنظيم هذا المؤتمر الفريد من نوعه، وقال إن اجتماعنا اليوم عبر الفيديو عوضاً عن الاجتماع وجهاً لوجه هو دلالة على أن العالم قد تغير بشكل درامي واجتماعات الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والكونجرس ستتحول إلى الاجتماعات المرئية.

وأضاف: «خلال هذه الجائحة عملنا مع الاتحادات الأعضاء والدوريات والأندية ونحن على يقين بأن بطولات مثل دوري أبطال آسيا وتصفيات المنتخبات الآسيوية ستعود»، مشيراً إلى أن ذلك يشكل تمثيلاً جديداً للتعاون بين الاتحاد الآسيوي والاتحادات الأعضاء للوصول إلى الوضع الأمثل من التطور والتعاون.

وأعرب جيانو انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في كلمة مسجلة عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه اتحاد الإمارات كرة القدم، مشيراً إلى أنه يوفر منصة للحديث عن صياغة مستقبل أفضل لكرة القدم بعد كورونا، وقال: «لديّ ذكريات رائعة في كأس آسيا الماضية التي نظمتها دولة الإمارات بنجاح كبير كما نظمت الدولة بشكل رائع أيضاً عدداً من بطولات العالم للأندية».

وأضاف: «توجب علينا اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كما فعلنا في الاتحاد الدولي لكرة القدم حيث قمنا بالتواصل الفوري مع منظمة الصحة العالمية وتعاونا معهم لوضع الأطر الطبية والصحية لمحاربة «كورونا» وتوعية المجتمع لعودة كرة القدم بصورة صحية ودعمنا اتحاداتنا الأعضاء مادياً ووضعنا خطة إنقاذ عالمية بقيمة 150 مليون دولار ومازال القادم أكثر لأننا نريد دعم ومساعدة اتحاداتنا الأعضاء».

وقال: «كان علينا النظر في القوانين واللوائح وما يتعلق بعقود اللاعبين وانتقالاتهم وتعديلها لحماية حقوق اللاعبين والأندية بشكل متساو في هذا الوقت العصيب ونظرنا أيضاً إلى الصحة العامة للاعبين برفع عدد التبديلات في المباراة الواحدة إلى 5 بدلا من 3 كما قمنا بتأجيل بطولاتنا مثل بطولات فئات الشباب وبطولة العالم لكرة الصالات للعام القادم ونتمنى بنهاية هذه الجائحة أن يصبح الوضع أفضل على مستوى العالم».

وأضاف: «قمنا بتحليل الموقف مع كل الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء لنتطور ونساعد بعضنا بعضاً وهذه مجرد بداية حيث إننا يمكن أن نحلل ما عملناه سابقا لكي نتطور أكثر ونعمل أكثر لكرة القدم في العالم أجمع».