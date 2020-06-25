عمر جمعة بين الوصل وخورفكان.. وعبدالله غانم يقترب من التجديد

أصبح عمر جمعة ربيع لاعب فريق الشارقة قريباً من حسم صفقة الانتقال لتحديد بوصلته في الموسم المقبل، بعدما تلقى عروضاً جيدة من كل من الوصل وخورفكان.

ويدرس اللاعب الخيار الذي سيعتمده من أجل تحديد وجهته، من خلال تقييم كل الجوانب سواء تلك المتعلقة بالجوانب الفنية أو المادية ومدة العقد.

وكان الشارقة أعلن الاستغناء عن خدمات اللاعب، وتوجيه رسالة شكر له ولكل من تم وضعهم على قائمة الراحلين ومن أبرزهم محمد الشحي وأحمد ديدا وأحمد الزري، علماً أن عمر جمعة لا يزال يرتبط بعقد لمدة عام مع النادي «الأبيض»، لكن النادي قرر الاستغناء عنه وفتح باب الانتقال له إلى وجهته التالية.

ويسعى مسؤولو الشارقة لتمديد عقد المدافع عبد الله غانم، خاصة مع طموح الإدارة الجديدة بقيادة عبد الله العجلة رئيس شركة الكرة بحسم الملفات الشائكة وضمان بقاء أبرز عناصر الفريق في النادي عبر تمديد عقودهم.

وكان الشارقة أحد أبرز نجوم الميركاتو حتى الآن، بعدما ضم كلاً من خالد باوزير وخالد الظنحاني.

أما على مستوى الميركاتو المحلي، فلا يزال مصير إسماعيل الحمادي بين مد وجزر، في ظل توقف المفاوضات التي كانت قائمة في الفترة السابقة.

ويشهد الميركاتو للمرة الأولى في تاريخ الدوري تلك «النوعية» من اللاعبين في السوق الصيفي دون عقود، حيث تضم القائمة على سبيل المثال كلاً من إسماعيل الحمادي ووليد حسين (شباب الأهلي)، وحمدان الكمالي (الوحدة)، إلى جانب لاعبين آخرين.

على الجانب الآخر، بات البرازيلي فاندر جناح فريق عجمان قريباً من تمديد عقده مع «البرتقالي» لموسم جديد، وكان اللاعب الذي أمضى 3 مواسم في دوري الخليج العربي، قد دافع عن ألوان «البرتقالي» في 19 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.