الزعابي: 7 أسابيع لإعداد كلباء للموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر



بدأ اتحاد كلباء الترتيبات لبرنامج إعداد الموسم الجديد 2020-2021، على ضوء مقترح رابطة المحترفين بانطلاقة الموسم الكروي في الثالث من سبتمبر المقبل ببطولة كأس الخليج العربي، على أن تنطلق منافسات دوري الخليج العربي في الثامن أو التاسع من الشهر نفسه، وذلك من واقع التحركات المبكرة التي أجرتها شركة الكرة التي سارعت في تجديد عقد المدرب الأورجوياني خورخي داسيلفا لقيادة النمور لموسم ثان نظراً لبصماته الواضحة والتطور الملموس في أداء الفريق، بجانب تجديد عقود غالبية اللاعبين المتميزين لدعم الاستقرار الفني.

وأكد محمد عبدالله الزعابي مشرف الفريق الأول أن الجهاز الفني اعتمد فترة 7 أسابيع على أقل تقدير للإعداد للموسم الجديد، نظراً للتوقف الطويل الذي وصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر، ويعتمد إقرار المواعيد الرسمية لبدء الإعداد على مواعيد بداية التجمعات لممارسة الأنشطة الرياضية التي تقررها الجهات ذات الصلة بالشأن الصحي، مشيراً إلى أن الترتيبات للإعداد ستكون صعبة هذه المرة لجميع الفرق، نظراً للخيارات المحدودة لمكان إقامة المعسكرات والتجارب الودية، زيادة على أن الترتيبات للإعداد هذه المرة ستكون متأخرة بسبب جائحة «كورونا» التي تأثر بها العالم أجمع، لاسيما قارة أوروبا التي تقام فيها معسكرات الإعداد قبل بداية كل موسم.

ونوه الزعابي بأن إلغاء الدوري الموسم الحالي ينعكس إيجاباً لعودة قوية لجميع الفرق عبر التحضير الجيد، وأن تركيزهم ينصب حالياً على إعداد فريق قوي يكون على قدر تحديات الموسم الجديد واستحقاقاته، وبالفعل هناك تواصل دائم وتنسيق كامل مع الجهاز الفني من أجل تدارس رؤيتهم المستقبلية بشأن استكمال ملف التعاقدات وبرنامج الإعداد.

كما تطرق الزعابي إلى المفاوضات التي يجريها كلباء مع لاعبين من خارج أسوار النادي للانتقال إلى صفوف النمور في الموسم الجديد وفق احتياجات الفريق، مشيداً بالجهود المقدرة التي تقوم بها إدارة شركة الكرة بالنادي متمثلة برئيسها علي كانو اللوغاني وكافة الأعضاء عبر العمل الدؤوب والمستمر في توفير كافة متطلبات الفريق.