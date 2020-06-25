شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرياضة و«أم القيوين الطبية» تنفذان مبادرة رياضية مجتمعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذت الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع منطقة أم القيوين الطبية ومركز إرادة للتأهيل والعلاج مبادرة رياضية مجتمعية من خلال تقديم أجهزة رياضية حديثة لاستخدامها في الصالات الرياضية في المركز لقسمي الذكور والإناث وذلك في إطار مبادرة «للرياضة.. للحياة» التي تتبناها الهيئة وتستهدف تعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية لا سيما في ظل الظروف الراهنة واستجابة للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لحماية المجتمع وصون مكتسباته.

وتمثل هذه الأجهزة الرياضية المرحلة الثانية الداعمة لمبادرة «للرياضة.. للحياة» التي تستهدف تعزيز وتنمية الرياضات المختلفة على نطاق المؤسسات بمختلف أفرادها وفئاتها، تحت مسمى «الرياضة المجتمعية».

وتستهدف الهيئة من وراء المبادرة دعم السلوك الرياضي والحياة الصحية عند أصحاب الهمم وكبار المواطنين والأسر ذات الدخل المنخفض غير القادرة على الالتحاق بأندية رياضية أو اقتناء أجهزة رياضية.

شمل التوزيع في المرحلة الأولى، إمارة عجمان بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع فيما استمرت المرحلة الثانية من المبادرة بتوسيع نقاط الوصول عبر فريق من الهيئة العامة للرياضة التي يجري من خلالها إيصال الأجهزة إلى المؤسسات التي تدعم هذه الفئات مع التقيد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة والتدابير الاحترازية والوقائية لتفادي الاختلاط والازدحام والتجمعات أثناء تسليم الأجهزة لمستحقيها.

وقال سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة: «نسعى ونسعد بتقديم كل ما نستطيع تسخيره للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة خاصة من فئات كبار المواطنين وأصحاب الهمم للتأكيد على دورهم وإبرازهم في المجتمع وممارسة حياة تضمن لهم نمطاً صحياً سليماً».

وأعربت المنطقة الطبية في أم القيوين ومركز إرادة للتأهيل والعلاج عن سعادتهما البالغة بهذه المبادرة، التي تأتي في إطار جهود الدعم المتنوعة والمستدامة لأفراد المجتمع في ظل الإجراءات الوقائية التي تعكس أسمى صور التعاون والتكاتف المجتمعي والمؤسسي لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع بما يخفف عن الجميع تداعيات الظروف الراهنة.