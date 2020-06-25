شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجوجيتسو يعلن البروتوكول الصحي لإقامة معسكراته وبطولاته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد اتحاد الإمارات للجوجيتسو البروتوكول الصحي الذي سيتم تطبيقه على اللاعبين و الجهازين الفني والإداري في المعسكر الصيفي المغلق المقبل الذي يقام على فترتين في فندق نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي وملاعب التدريب في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، اعتباراً من الخامس من يوليو و حتى 22 أغسطس المقبلين من أجل سلامة اللاعبين وتطبيق الإجراءات الطبية اللازمة التي تضمن وقايتهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بالدولة.

وأكد طارق البحري، مدير إدارة الخدمات المساندة بالاتحاد مدير جولات أبوظبي جراند سلام، أن عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو أعطى تعليمات واضحة بضرورة توفير كل اشتراطات السلامة للاعبين، من خلال التواصل مع الجهات المعنية كافة، موضحاً أن الإجراءات الاحترازية في البروتوكول تبدأ بإجراء الفحص الطبي لجميع اللاعبين والمدربين والأطقم الطبية والإدارية والتحكيمية التي ستشارك في المعسكر والبطولات التي ستقام على هامشه ثم عزلهم جميعاً في غرفة مفردة لكل شخص منهم بالفندق لحين التأكد من سلبية نتيجة الفحوص بالتزامن مع اتخاذ التدابير الوقائية الدقيقة في مطعم الفندق والعاملين به وأدواته، وفرض قواعد واضحة لاستخدام صالة النادي الرياضي بعد تعقيمها من خلال شركات متخصصة معتمدة، ووضع نظام للتدريبات في صالة الأبسطة على فترتين، مع تزويد كل لاعب بأدوات التعقيم والكمامات والقفازات.

وقال البحري: «ينص البروتوكول أيضاً على التأكد من تعقيم الغرف في فندق الإقامة، والتشاور مع إدارته للاتفاق معها على إمكانية توصيل طلبات الطعام للاعبين بالغرف مع مضاعفة المعايير الاحترازية على الوسطاء من العاملين بالمطعم، وتوفير غرف خاصة يتوجه لها اللاعبون أو أي من المتواجدين في المعسكر عند الشعور بأي أعراض مرضية والبقاء بها لحين استدعاء الفريق الطبي على الفور لإجراء الفحوص اللازمة، والمتابعة مع إدارة الفندق للتنظيف والتعقيم الدوري لجميع الأسطح بالغرف بشكل يومي، وإجراء الفحوص الطبية بشكل دوري للاعبين بواقع مرة كل أسبوع».

وأكد البحري أن الشروط المعتمدة لاستخدام الصالة الرياضية تتمثل في الحرص على توفير مسافة الأمان بين اللاعبين وهي 2.5 متر بين كل لاعب وزميله، والتحقق من درجة حرارة اللاعبين قبل الدخول في كل مرة، وارتداء القفازات والكمامات عند الدخول ولا يسمح بوجود عدد كبير من اللاعبين في نطاق ضيق مغلق.