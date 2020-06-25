شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة شركة الكرة النصراوية يعقد اجتماعه الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم اجتماعه الأول الثلاثاء، برئاسة عبدالرحمن أبو الشوارب، وحضره كل من: طارق يوسف الجناحي نائب رئيس المجلس، والأعضاء: عبدالرحمن محمد عبدالله الخاجة، جمعة سعيد محمد الكعبي، عادل محمد شاكري، علي حسن المطوع، وسعيد أحمد سعيد المري.

واستهل عبدالرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم الاجتماع بتقديم آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر، على الثقة الغالية التي أولاها سموه إياه ولأعضاء المجلس الجديد لشركة كرة القدم، مؤكداً أن المجلس سيعمل وفق توصيات وتوجيهات سموه للمضي قدماً بمسيرة النادي نحو تحقيق المزيد من البطولات والإنجازات.

وشدد رئيس شركة الكرة على أن جميع الأعضاء الجدد لمجلس إدارة شركة الكرة، سيعملون بروح الفريق الواحد وسيبذلون قصارى جهدهم في المرحلة المقبلة التي تتطلب الكثير من التضحيات والتعاون المشترك لتحقيق أهداف العميد وتطلعات جماهيره، مؤكداً على أن مجلس الإدارة لشركة الكرة سيتعاون مع جميع منتسبي النادي لما فيه مصلحة العميد، ليعود النصر إلى مكانته في صدارة أندية الدولة.

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