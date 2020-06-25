فلاي بورد وموتو سيرف يدشنان عودة فعاليات بحر دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس «مجلس دبي الرياضي»، بعودة المنافسات الرياضية في إمارة دبي، يشهد شاطئ الشروق في جميرا عصر الخميس تدشين فعاليات «أسبوع دبي البحري الصيفي» الذي ينظمه «نادي دبي الدولي للرياضات البحرية»، بالتعاون مع «مجلس دبي الرياضي» حتى يوم السبت.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أعلن عن عودة المنافسات الرياضية خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، تزامناً مع عودة النشاط الرياضي، وتنفيذاً لخطة المجلس للمرحلة المقبلة التي يتم العمل بها وفق مراحل متعددة، انسجاماً مع خطة الحكومة، وتعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي والجهات الحكومية المختصة فيما يتعلق بفتح جميع قطاعات الحياة، ووفق لائحة الشروط والإجراءات الرسمية الموضوعة، والتي تراعي سلامة المشاركين، وتوفر لهم البيئة النموذجية الآمنة؛ لخوض المنافسات، وممارسة رياضاتهم المفضلة.

وتبدأ فعاليات الأسبوع البحري الصيفي، الخميس؛ من خلال فعاليتين؛ الأولى هي استعراض الألواح المائية الطائرة -فلاي بورد- والتي تجمع نخبة من الشباب من محبي هذه الرياضة التي كان للنادي شرف إطلاق أول منافسة رسمية لها في يناير/كانون الثاني عام 2016 والثانية استعراض منافسات موتو سيرف التي تظهر بحلتها للمرة الأولى في شواطئ دبي.

وقال أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: كم نحن سعداء اليوم ونحن نستعيد بصيصاً من العافية الرياضية، وإن الحدث يحمل رسالة امتنان وشكر إلى الأوفياء من مجتمعنا؛ أصحاب العطاء في خط الدفاع الأول؛ من خلال لمسة الوفاء بتزيين القلادات والميداليات للمتميزين في الفعاليات بصورهم الغالية؛ تقديراً لما بذلوه من جهود طوال الفترة الماضية.

وأكد ابن مسحار أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حرص على اختيار فعاليات مميزة، تمتلك قاعدة من الممارسين في الكثير من الرياضات المائية، الأمر الذي يبرز أهمية الرياضة على مستوى الحالة البدنية والمعنوية لأفراد المجتمع؛ حيث يتطلع النادي لتوفير فرص رائعة لعشاق الرياضات البحرية وتنظيم فعاليات مختلفة في أجواء مثالية ضمن البرنامج الذي أعدته اللجنة المنظمة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة؛ لإنجاح الفعاليات.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي: إن اللجنة المنظمة وضعت الكثير من القيود على الفعاليات، والتي تتضمن سلامة جميع المشاركين؛ بعد توفير جميع اشتراطات وإجراءات السلامة؛ حيث يقتصر الأسبوع على الفعاليات التي حصلت على موافقة مجلس دبي الرياضي، وتم على ضوئها توجيه دعوة مفتوحة لمحبي الرياضات البحرية؛ حيث لن يسمح بمشاركة الأشخاص الذين يعانون الأمراض المزمنة وأمراض الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة في النادي قامت بتجهيز كافة الاحتياجات؛ عبر فريقها التنظيمي؛ ومن بينها: العيادة الطبية التي ترافق الفعاليات في مختلف المرافق وتزويدها بكافة الخدمات مع إلزام الجميع من المنظمين والعاملين والمتطوعين بارتداء الكمامات خلال فترة التنظيم، وتوفير المعقمات الطبية، فضلاً عن تعقيم المكان قبل وبعد الانتهاء من المنافسات.