شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب الشارقة الخاصة تستأنف نشاطها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن ملاعب كرة القدم التي يمكن استئجارها بإمكانها فتح أبوابها بدءاً من اليوم الأربعاء، وأن تعود لاستئناف نشاطها بشرط اتخاذ كل الوسائل الاحترازية، وأهمها الاكتفاء باللعب فقط وعدم الدخول في اجتماعات وتكتلات بشرية قبل أو أثناء أو بعد اللعب.

وكانت الملاعب التي يتم استئجارها قد اتخذت قرارات رسمية بشأنها، حيث تم إغلاقها قبل حوالي 4 شهور منعاً لانتشار فيروس «كورونا كوفيد -19».

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