شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الذيد يشرع في فحوص «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شرع نادي الذيد، وبالتعاون مع هيئة الشارقة الصحية، وبالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة، في إجراء فحوص «كوفيد 19» لكل كوادر النادي من موظفين، ومشرفين، وإداريين، لعودتهم للعمل في أروقة النادي.

وتعد هذه الفحوص التي باشر النادي في إجرائها هامة بهدف التأكد من سلامة منتسبي النادي قبل مباشرة أعمالهم.

ومن المقرر أن يشمل الفحص الجميع من أعضاء مجلس الإدارة، واللجان العاملة، والموظفين، وإداريي الفرق للوقوف على حالتهم الصحية، ومباشرة بعد ذلك العمل من مقر النادي.

وأشار سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، إلى أن هذه الفحوص هامة أيضاً لمنتسبي النادي في ظل العودة إلى مباشرة العمل من مقر النادي، وبالتالي أهمية الفحص نظراً لمساهمته في تحقيق السلامة العامة لكوادر النادي، ورواده، في ظل العودة التمهيدية لاستئناف النشاط الرسمي مع تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحد من انتشار هذا الوباء العالمي، والحفاظ على سلامة وصحة الجميع، بما يؤكد أن صحة الإنسان تتصدر الأولويات في دولة الإمارات.