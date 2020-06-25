«استرال» بطل «بريميو» كأس الوثبة في روما

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج المهر «استرال ديل سول» للنجيفي ريسنج، بطلاً لسباق الجولة العاشرة لـ«بريميو» كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر، البالغ جائزته 11 ألف يورو، والذي احتضنه مضمار كابانيللي الإيطالي في العاصمة، روما، يوم الاثنين، ضمن فعاليات النسخة الـ12، من «مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة».

وتقام سلسلة سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة؛ بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

واجتمع للسباق الذي أقيم على المضمار العشبي 9 خيول في سن ثلاث سنوات، وتميز السباق بالقوة والتحدي، خاصة أن هذه الخيول كانت تسعى إلى تدوين اسمها ضمن سجلات الأبطال؛ للانطلاق إلى النجومية في إيطاليا ومن ثم أوروبا.

وبقيادة موفقة من الفارس الإيطالي المعروف أنطونيو فريزو، وإشراف اندو بوتي، حسم «استارل ديل سول» المنحدر من نسل «هلال الزمان»، اللقب لصالحه أمام المتحدي «كونان باي لولي» لكلوديا دي كاباريلا، بإشراف ناردوزي ماسيمليانو وقيادة مارسيلي جيرمانو، وحل في المركز الثالث «بالاد» لتي اس أي سري، بإشراف فلوريس مارياتينا وقيادة ساتا اليسو.

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