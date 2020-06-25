تعاون بين «بارالمبي غرب آسيا» والاتحاد العربي للريشة الطائرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أيمن بشير



عقد الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا اجتماعاً عن بعد مع الاتحاد العربي للريشة الطائرة يهدف إلى إرساء أسس ودعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما، وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات بين الطرفين، حضر الاجتماع كل من الدكتور مصباح إبراهيم جعفر الأمين العام للاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا وجاسر النويران عضو المكتب التنفيذي رئيس لجنة الرياضة والمسابقات وتامر جودة السكرتير التنفيذي للاتحاد وشريف الحمادي المنسق الإعلامي للاتحاد، كما حضر من الجانب الآخر جعفر إبراهيم الأمين العام للاتحاد العربي للريشة الطائرة، ومحمود طيفور مشرف تطوير الريشة الطائرة، وأحمد الشلاف السكرتير الفني.

توجه الدكتور مصباح جعفر بالشكر لجعفر إبراهيم، على مبادرة الاتحاد العربي للريشة الطائرة في دعم أنشطة اتحاد غرب آسيا وتذليل العقبات التي تواجه نشاط رياضة الريشة الطائرة في منطقة غرب آسيا، وإبداء الاستعداد لتقديم مختلف أنواع الدعم لتطوير هذه الرياضة، والمساعدة في تنظيم البطولات الرياضية على مستوى منطقة غرب آسيا في رياضة الريشة الطائرة والسعي لمحاولة إدراجها ضمن برنامج دورات ألعاب غرب آسيا البارالمبية.

وأكد الأمين العام لاتحاد غرب آسيا، أن الاتحاد يهدف دائماً إلى بناء علاقات متميزة مع الاتحادات والهيئات والمؤسسات الرياضية كافة التي تسعى لتقديم أفضل ما لديها لتطوير الرياضة وارتقائها، لافتاً إلى أن رياضة المعاقين اليوم أصبحت من الرياضات التي لها بصمة واضحة من خلال إنجازات لاعبيها التي فاقت كل التوقعات.

وأكد جعفر إبراهيم أن الهدف من الاجتماع تذليل العقبات كافة التى تواجة نشر رياضة الريشة الطائرة فى منطقة دول غرب آسيا من خلال المشاركة فى بطولات ودورات ألعاب غرب آسيا والتى تقام كل عامين وتنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة الخاصة برياضة الريشة الطائرة لأصحاب الهمم في إطار شراكة استراتيجية بين الجانبين، يتم بموجبها إرساء أسس التعاون الاستراتيجي المشترك في مجال رياضة أصحاب الهمم، سعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات.