شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة الظاهري: مونديال 2021 في لوكسمبورج محطتي الأخيرة مع المنتخب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد جمعة الظاهري أسطورة هوكي الجليد في الإمارات قائد المنتخب الوطني مدير عام اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، أن علاقته بهوكي الجليد كلاعب على مشارف خط النهاية، بعد أن أمضى 20 عاماً ضمن صفوف المنتخب الوطني، وقائداً له، وحقق معه العديد من الألقاب والإنجازات التي وضعت الإمارات في الصدارة العربية والآسيوية، ودفعت بالمنتخب للمشاركة في بطولة العالم 4 مرات، مؤكداً عزمه إسدال الستار على مسيرته كلاعب في بطولة العالم المقبلة «مونديال لوكسمبورج 2021» متمنياً أن يحصد فيها ميدالية مع المنتخب الوطني، ثم يتفرغ بعدها لعمله كمدير عام للاتحاد.

وقال الظاهري في تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات، إن حياته كلها ارتبطت برياضة هوكي الجليد، كناشئ ثم لاعب دولي، ثم قائد للمنتخب، ثم مدير عام للاتحاد، وأنه شاهد عيان مع الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية الحالي على نشأة وتطور اللعبة في الإمارات، حيث تقاسم الاثنان مسيرة التطور كلاعبين صاعدين، ثم نجوم دوليين، ثم مسؤولين في اتحاد الإمارات، وأنه محظوظ بتلك التجربة التي تعلم فيها الكثير منه، مشيراً إلى أنهما تابعا معاً تأسيس لجنة هوكي الجليد في الإمارات في أوائل القرن الحادي والعشرين، ثم تحولها إلى جمعية في 2008، ثم تأسيس اتحاد الإمارات لهوكي الجليد عام 2013، قبل تحويل اسمه إلى اتحاد الرياضات الشتوية الأسبوع الماضي من أجل السماح له بضم عدد من الرياضات الأخرى تحت مظلته.

وعن أهم الإنجازات التي حققها في مسيرته كلاعب قال الظاهري: «أعتز كثيراً بفوزي بلقب أفضل لاعب في آسيا أعوام 2001، و2003، و2012، وبلقب أفضل لاعب إماراتي في كأس العالم بلوكسمبورج عام 2010، حيث جرت العادة أن يتم تكريم أفضل لاعب في كل منتخب وليس أفضل لاعب في البطولة، كما أعتز أيضاً بالوصول مع المنتخب والمشاركة في كأس العالم كأول فريق عربي وخليجي 4 مرات أعوام 2009 و2010، و2013، و2015، وفزنا أيضاً بكأس آسيا 3 مرات، ولا أنسى كذلك الميدالية البرونزية في الألعاب الآسيوية الشتوية بكازاخستان عام 2012، كما أنني أتذكر بكل فخر تحقيقنا للمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة رئيس بيلاروسيا التي شهدت مشاركة أقوى منتخبات العالم في يناير من العام الجاري».

وعن مشاركته في اجتماع الاتحاد الدولي لهوكي الجليد الاثنين الماضي، ممثلاً لاتحاد الإمارات وأهم القرارات التي اتخذت فيه قال: «تم الاتفاق على تثبيت بطولة كأس العالم في 17 إبريل بلوكسمبورج، والنبأ السار الذي تلقيناه جميعاً كمسؤولين في الاتحادات الوطنية في هذا الاجتماع أن إلغاء أوتأجيل البطولات الدولية خلال فترة توقف النشاط الحالية لم ولن يؤثر في مداخيل الاتحاد الدولي منها، لأنها كانت مؤمنة عليها كلها في شركات تأمين كبرى، وهو الأمر الذي يسمح بقيام تلك الشركات بدفع تعويضات عن تلك البطولات، وهي فكرة رائعة يمكن أن نطبقها في بطولاتنا، وبالنسبة للبطولات الآسيوية تم الاتفاق على تحديد موعد خلال يومين لعقد اجتماع لكونجرس الاتحاد الآسيوي من أجل اعتماد البرمجة الجديدة للبطولات القارية وأبرزها بطولة السيدات في الفلبين، وبطولة الشباب في تايلاند، ومن القرارات المهمة أيضاً في الاجتماع قرار التمديد للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لمدة عام آخر برئاسة السويسري رينيه فازل رئيس الاتحاد الدولي، لحين توافر الظروف الملائمة لتطبيق بروتوكول إجراء الانتخابات الرسمية الذي يتطلب حضور أعضاء الجمعية العمومية للتصويت».