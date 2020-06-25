شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات الموسم المقبل في حلقة خاصة من «مجلس دورينا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبث رابطة المحترفين الإماراتية في التاسعة مساء الخميس، حلقة استثنائية من برنامج «مجلس دورينا»، تستضيف خلالها حسن طالب المري عضو مجلس إدارة الرابطة ورئيس اللجنة الفنية، وطارق علي الشبيبي عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اللجنة الفنية، وسبيت خاطر عضو اللجنة الفنية، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب @AGLeague للحديث عن الموسم الرياضي الجديد 2020-2021، ومستجدات المسابقات التي تنظمها الرابطة، ويحاور الضيوف في هذه الحلقة الاستثنائية الإعلامي محمد جاسم.

وأعلنت الرابطة عن استقبال أسئلة المتابعين عبر وسم (#مجلس_دورينا) على صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي اعتباراً من الثلاثاء، وستتم الإجابة عليها أثناء الحلقة.

الجدير بالذكر أن برنامج «مجلس دورينا» أطلق في 30 إبريل، ويبث كل خميس من خلال استضافة نجوم دوري الخليج العربي للحديث عن مسيرتهم الرياضية، بالإضافة إلى تسليط الضوء عن أبرز المواقف والأحداث التي عاشها اللاعبون سواء داخل المستطيل الأخضر أم خارجه.

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