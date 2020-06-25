شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي الرياضي يجتمع مع منظمي البطولات الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبحث مجلس دبي الرياضي تنظيم المنافسات الرياضية المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة؛ من خلال سلسلة من اللقاءات عن بُعد مع عدد من المنظمين للأحداث والبطولات الرياضية المختلفة؛ حيث يعقد الخميس اجتماعين مع المنظمين؛ لمناقشة سبل تنظيم البطولات والمهرجانات الرياضية، وفق البروتوكولات الصادرة من المجلس والجهات الرسمية، والتي تتضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط الرياضي بدبي، والتي اعتمدتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

ويبدأ الاجتماع الأول في العاشرة صباحاً، وسيكون مع منظمي الأحداث والبطولات الرياضية الدولية التي تقام في دبي، فيما يقام الاجتماع الثاني في الساعة الـ11 ويكون مع منظمي الأحداث المجتمعية المحلية.

ويستعرض مجلس دبي الرياضي خلال الاجتماعين، دليل إجراءات تنظيم الأحداث الرياضية الذي وضعه المجلس؛ استعداداً للمرحلة المقبلة؛ انسجاماً مع خطة الحكومة وتعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي والجهات الحكومية المختصة فيما يتعلق بعودة المنافسات، وهي الشروط والإجراءات الرسمية وتعليمات الوقاية التي اشترط المجلس تطبيقها بدقة من منظمي الأحداث الرياضية المعتمدين، والتي تراعي سلامة المشاركين من رياضيين ومنظمين، وتوفر لهم البيئة النموذجية الآمنة؛ لخوض المنافسات وممارسة رياضاتهم المفضلة في ظل ظروف جائحة كورونا.

كما سيقدم المجلس شرحاً لجهود المجلس لدعم عمل المنظمين سواء كان دعماً لوجستياً أو إعلامياً وتقديم الخبرات التي يمتلكها منتسبو المجلس؛ لإنجاح تنظيم البطولات المختلفة، وستتم مناقشة استعدادات المنظمين؛ لإقامة الأحداث بما في ذلك الخطط الفنية والتسجيل في الرابط الخاص الذي أطلقه المجلس؛ للحصول على الموافقة على تنظيم البطولة، والشروط التي تتضمن توفير المنظم كوادر متخصصة لفحص المشاركين والتعقيم المستمر والتباعد الجسدي لمسافات كافية بين كافة الأفراد المشاركين والمنظمين وإدارة التجمعات في موقع الحدث بما يضمن سلامة المشاركين في المنافسات أو التدريبات.

وسيتم في الاجتماع مناقشة المواعيد المقترحة لاستئناف تنظيم البطولات والأحداث الرياضية، بداية من شهر أغسطس/آب 2020 حتى نهاية عام 2021، وستتم دراسة الأيام المقترحة؛ لإقامة كل حدث رياضي بما يضمن إقامة المنافسات في الأيام المناسبة وعدم تضارب المواعيد فيما بينها.