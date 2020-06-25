شكرا لقرائتكم خبر عن فحص كورونا في «الثقة للمعاقين» استعداداً لعودة النشاط الرياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام نادي «الثقة للمعاقين» بالشارقة، بإجراء الفحص الطبي؛ للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19) للعاملين بالنادي، والبالغ عددهم 85 من فنيين وإداريين وعمال مساعدين، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ تنفيذاً لتوجيهات مجلس الشارقة الرياضي؛ وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية؛ لعودة النشاط الرياضي تدريجياً بالنادي.

وكان «نادي الثقة» أصدر دليلاً إرشادياً للخطوات الاحترازية للعودة التدريجية للأنشطة الرياضية بالنادي؛ يساعد في توفير أعلى معايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية للموظفين والأعضاء والمتعاملين على حد سواء.

وأكد أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي للنادي، سعي إدارة النادي لتعزيز الجهود الاحترازية والإجراءات الوقائية المتخذة ضد فيروس «كورونا»؛ لضمان أعلى مستويات الحماية لموظفي النادي والأعضاء والمتعاملين التي تتطلب إجراءات السلامة الإلزامية؛ لتفادي الإصابة والعدوى، ولضمان سير العمل على أكمل وجه، مشيراً إلى أن إدارة النادي وضعت خطة للعودة التدريجية للأنشطة الرياضية بالنادي ضمن مراحل معينة تبدأ بالأعضاء الرياضيين في الألعاب البارالمبية والأولمبياد الخاص والإعاقة السمعية ثم الأعضاء الأكثر استيعاباً ثم الأعضاء الذين يشاركون في الأنشطة الثقافية ثم العلاج الطبيعي حتى الانتقال إلى ما يشمل جميع الأعضاء، ويكون ذلك بعد إعلان الجهات الرسمية عن انحسار الوباء، وانتهاء خطره.

وأضاف المظلوم: إن النادي قدم العديد من المبادرات التي تضمن الوقاية للأعضاء؛ ومنها: مبادرة «صحتكم تهمنا» والتي تهدف إلى توفير الأدوات الطبية من قفازات وكمامات ومعقمات لأعضاء النادي من ذوي الإعاقة وأسرهم، إضافة إلى التعقيم المستمر لجميع مرافق النادي، مشيراً إلى أن عودة العمل للنادي شملت بعض الوظائف الإدارية التي تتطلب تواجد الموظفين بالنادي مع استمرار العمل عن بُعد لبعض الوظائف الإدارية، وكذلك استمرار التدريب عن بُعد لجميع اللاعبين.