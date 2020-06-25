شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة يتابع أعمال الإنشاءات الجديدة بأندية الإمارة الباسمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل مجلس الشارقة الرياضي متابعة أعمال الإنشاءات الجديدة والتطويرية والصيانة في أندية الإمارة الباسمة، بالتعاون مع دائرة الأشعال العامة بالشارقة خلال فترة توقف النشاط الرياضي؛ بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وقال عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي: «تشهد أندية الإمارة الباسمة استمرار هذه العمليات؛ من أجل تطوير وتحسين ورفع كفاءة البنى التحتية والمرافق والخدمات المختلفة في الأندية، هدفنا أن تكون الأندية مثالية وآمنة لأبنائنا اللاعبين والمنتسبين، مما ينعكس إيجاباً على أدائهم وعطائهم في مختلف الألعاب، وخلق فرص الإبداع والتميز وروح الانتماء للمكان؛ فلذلك يحرص المجلس على متابعة جميع احتياجات ومتطلبات الأندية؛ من خلال فريق عمل قسم متابعة المنشآت الرياضية في إدارة الخدمات المساندة بالمجلس، بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة على أعلى مستوى من الكفاءة والمتابعة اليومية؛ من أجل تميز دائم للأندية والاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة فيها؛ من أجل تهيئة بيئة رياضية مناسبة؛ لرفع راية الرياضة بالإمارة الباسمة وتشريفها على كافة مستويات الألعاب».

وتابع قائلاً: «تستمر عمليات استبدال أرضيات الصالة الرياضية في نادي الشارقة الرياضي بمنطقة سمنان؛ حيث يتوقع الانتهاء من الأعمال في منتصف شهر أغسطس/آب المقبل، إلى جانب استمرار العمل التطويري بالنادي في منطقة الحزانة مع انتهاء عمليات الصرف الصحي الخارجي، كما أنه تم التسليم المبدئي لمشروع الشبكة الداخلية؛ ليتم البدء فيه، كما يتواصل العمل في نادي البطائح؛ حيث تم تعيين المقاول لمباشرة الأعمال، ليتم استبدال دكة الاحتياط بالملعب إلى جانب تركيب النظام الصوتي وبعض الأعمال الأخرى، بينما تم الفراغ من تركيب الساعة الحديثة لملعب نادي خورفكان مع تواصل بعض الإصلاحات في نادي دبا الحصن، فيما يجري العمل على إنشاء ملعب القوس والسهم وأعمال السور الخارجي في نادي الحمرية».

وأضاف: «من ضمن الأعمال الحالية أيضاً استمرار أعمال العزل الخرساني للصالة الرياضية في نادي الذيد من قبل دائرة الأشغال العامة، وسيتم تركيب أرضيات خشبية للصالة مع بدء أعمال الإزالة وتركيب أرضية المضمار وعمل طبقات الأسفلت حسب المواصفات المعتمدة وأرضية الملعب ومتابعة أعمال شبكات الرى، أما فيما يتعلق بنادي اتحاد كلباء فقد تم البدء بأعمال الصيانة للاستاد الرئيسي مع دراسة وضع أفضل الحلول؛ لمعالجة الرطوبة والتكييف بالصالة الرياضية ليتم الانتهاء منها في الوقت المناسب».