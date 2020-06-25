تشيلسي يمدد لوليان وبدرو ويستكمل ملعبه الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي دفعة من وزير الإسكان روبرت جينريك؛ لإعادة العمل في بناء ملعبه الجديد (بكُلفة مليار استرليني سعة 60 ألف متفرج)؛ بعد انتهاء رخصة البناء في نهاية مارس /آذار، وتوقف العمل، وأكد جينريك أن أي مشروع انتهت رخصته أثناء وباء «كورونا» سيمدد حتى الأول من إبريل/نيسان 2021؛ وذلك دعماً لعجلة الاقتصاد.

وتلقى مشجعو تشيلسي أخباراً مفرحة أخرى، بتمديد نجمي الفريق البرازيلي ويليان والأسباني بدرو لعقديهما اللذين ينتهيان في 30 يونيو/حزيران الجاري حتى نهاية الموسم؛ لمساعدة كتيبة المدرب لامبارد في تحقيق الفوز في المباريات الـ8 المتبقية من الموسم، وأولها مواجهة سيتي، الخميس، وأكد جواو سانتوس وكيل أعمال النجم الإيطالي - البرازيلي جورجينيو، من جهته، بقاء لاعب الوسط في تشيلسي للوقت الحالي؛ لأن «لا أحد يستطيع دفع السعر المطلوب».

وكان اليوفنتوس ومدربه ساري على لائحة الفرق التي تطلب خدمات جورجينيو؛ لكن بحصوله على آرثر من برشلونة لم يعد هناك حاجة لمزيد من الإنفاق، أما نجم الفريق السابق جو كول الذي ترك تدريب فريق أكاديمية تشيلسي قبل جائحة «كورونا» فعبر عن رغبته بالعودة إليه مستقبلاً، وقال المحلل في «بي تي سبورت»: «تعلمت الكثير، وأحببت العمل في الأكاديمية، وأطمح للعودة»، وأكد كول أن بمقدور لامبارد التقدم في مسابقة كأس الاتحاد؛ عندما يواجه ليستر سيتي الأحد المقبل في الربع النهائي، وأضاف: «تطورت الكرة كثيراً في النادي، وكنت أشعر بالذهول عند مشاهدتي لاعبين مثل: أبراهام وماونت وتوموري وجيلمور، وهذا ليس بغريب مع هؤلاء المعلمين الكبار».