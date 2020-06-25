شكرا لقرائتكم خبر عن فحوص «كورونا» استعداداً لإطلاق موسم سباقات الهجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار استعدادات دبي لعودة الأنشطة الرياضية والفعاليات الموسمية وحرصها على سلامة المنظمين والمشاركين والجمهور، قامت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن بإجراء فحوص كورونا، للجنة المنظمة وملاك الإبل وموظفي الخدمات المساندة في النادي.

تأتي هذه المبادرة في إطار استعدادات النادي لبدء موسم سباقات الهجن 2020- 2021 للرياضات التراثية والفعاليات حيث قُسّمت إجراءات الفحص إلى 4 مراحل في أماكن مختلفة شملت المرحلة الأولى والثانية نادي المرموم والمرحلة الثالثة ميدان الهباب أما المرحلة الرابعة ففي ميدان الطي.

تهدف مبادرة «فحصك علينا» إلى توفير خدمات الفحص في مواقع مختلفة لتجنب الازدحام وتطبيق إجراءات التباعد الجسدي الآمن فضلاً عن تجنيب المنظمين وملاك الإبل عناء الذهاب إلى المستشفيات وخاصة في المناطق الخارجية وصولاً إلى تحقيق أهداف المؤسسة الاستراتيجية في إسعاد المتعاملين والجودة في تقديم الخدمات الإسعافية.

وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن المؤسسة تقوم بشكل سنوي بتغطية مهرجانات وفعاليات سباقات الهجن وتسعى إلى توفير الخدمات الإسعافية في جميع الأندية والميادين الخاصة بسباقات الهجن لضمان سلامة المتسابقين والجمهور، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت بفحص 118 شخصاً في نادي المرموم لسباقات الهجن ضمن المرحلة الأولى وستستمر المؤسسة في إجراء الفحوص ضمن ثلاث مراحل قادمة في المرموم 2 والهباب والطي تمهيداً لإطلاق موسم سباقات الهجن 2020-2021.

وأشاد علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، بالجهود الملموسة والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة من خلال توفير أفضل الخدمات الطبية لكافة أفراد المجتمع وملاك الإبل واللجان العاملة في نادي دبي لسباقات الهجن، كما ثمن جهود مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التي تقوم بتأمين سباقات الهجن سنوياً في الوصول الى كافة شرائح المجتمع في مقر إقامتهم لتقديم خدمات فحص كورونا.