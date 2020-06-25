شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري عن استئناف الدورى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رامي صبري مدافع نادي إنبي عن موافقته هو وزملائه بالفريق عن عودة النشاط الرياضى بعد فترة من التوقف دامت ثلاثة أشهر بسبب وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم منذ بداية العام الحالى .

وكتب رامي صبري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر "بالنسبة للجدل حول استكمال الدوري من عدمه والخوف على سلامة اللاعبين، بصفتي قائد الفريق وبالنيابة عن زملائي اللاعبين نرحب بعودة الدوري ونتمنى استئنافه.

وكان نادي إنبي أعلن اليوم عن إكتشاف 4 حالات مصابة بالكورونا بين لاعبي الفريق بعد إجراء المسحات الطبية للاعبين منذ يومين.

يذكر أن موعد إجراء المسحة الثانية التي أقرها إتحاد الكرة تكون بعد 5 أيام من إجراء المسحة الأولي.

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من ناحية أخرى أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، وجود 4 حالات بين صفوف الفريق مصابين بفيروس كورونا قائلا، "عملاً بمبدأ الشفافية يوجد أربع حالات إصابة بفيروس كورونا بالفريق الأول، تم اكتشافها بعد إجراء المسحة الأولى ودون ظهور أى أعراض".

وأضاف مدير الكرة بنادى إنبى لليوم السابع، "الحالة الأولى لأحد العمال والحالة الثانية لأحد أفراد الجهاز المعاون، وحالتان للاعبى الفريق ضمنهم ناشئ منضم للفريق الأول"، موضحا أنه سيتم إجراء مسحة أخرى السبت المقبل قبل مران الفريق المتوقع له الأسبوع القادم.

كما ناشد مدير الكرة بإنبى وسائل الإعلام قائلا، "يرجى عدم السعى وراء معرفة الأسماء، حرصا على مشاعر اللاعبين وأسرهم، بناءً على طلبهم، وجميعهم فى حالة صحية جيدة وتم اتخاذ كافه الإجراءات اللازمة بواسطة الجهاز الطبى للفريق".