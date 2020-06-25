محمد فضل: تصريحات بونفرير لا تليق .. وهذه كواليس لقائي الأول مع المايسترو

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن كواليس انتقاله للنادي الأهلي، بعد تألقه مع منتخب مصر للشباب في كأس العالم 1997.. وأضاف فضل خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا "المهندس حازم الهواري، طلب مني الحضور إلي النادي الأهلي من أجل الانتقال للفريق، وذهبت للنادي وجدت في انتظاري المهندس عدلي القيعي، وكذلك المايسترو صالح سليم رئيس النادي الأهلي و الكابتن صالح سليم تحدث معي قبل توقيع العقد، وأكد لي أن اللعب في الأهلي مختلف تمامًا عن أي نادي أخر، ويجب أن أحارب للحفاظ علي فرصتي داخل النادي" مؤكدًا أنه وقع علي عقود انتقاله للأهلي علي بياض، دون معرفة المقابل المادي الذي سيتقضاه.

وأبدي محمد فضل إندهاشه من تصريحات الهولندي جو بونفرير المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، التي أكد خلالها أن الفريق خسر دوري 2002، بسبب تدخل من الدولة المصرية التي حولت وجهة اللقب لصالح الزمالك قائلا "تصريحات المدير الفني غير مقبولة علي الاطلاق، ولا بالنسبة للنادي الأهلي، أو الدولة المصرية التي لا تتدخل في الرياضة".

ووجه فضل سؤاله للمدرب الهولندي عن سر صمته طوال الفترة الماضية وعدم حديثه عن الدوري إلا بعد مرور 17 عام علي انتهاءه.

وتذكر مهاجم الأهلي السابق كواليس لقاء إنبي الذي خسره الفريق وتسبب في ضياع الدوري، قائلًا "لم يكن بمخيلة أي شخص أن يخسر الأهلي المباراة أمام إنبي –الصاعد حديثًا للدوري- لكن سوء التوفيق الذي واجه الفريق وقتها هو سبب الخسارة، خاصة بعد ضياع العديد من الفرص السهلة أمام مرمي الفريق البترولي".