شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون : استمرار الدوري سيقتل الكرة المصرية لسنوات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أنه من الصعب ان نلعب نصف موسم إضافي على الموسم الجديد، مما يسب اجهادا للاعبين ويعرضهم للإصابات، وتابع كارتيرون في تصريحات لقناة الزمالك، استئناف الدوري سيقتل الكرة المصرية لسنوات طويلة، وسيؤثر على لاعبي الأهلي والزمالك معاً في المنافسة على دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف الفرنسي كارتيرون، أن المنتخبات المصرية ستضرر من تلاحم الموسمين وضغط المباريات، موضحاً أنه ولا مدير فني وافق على عودة الدوري في اجتماع اليوم باتحاد الكرة.

وواصل المدير الفني لفريق الزمالك، أن مصر البلد الوحيد في العالم التي تصر على عودة الدوري ويتبقي له هذا العدد من المباريات مثلنا، قائلا: "من حديث محمد فضل معنا في الاجتماع اتضح ان قرار عودة الدوري دخل حيز التنفيذ بالفعل.

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وتابع كارتيرون: "هناك مليون سبب يمنع استكمال الدوري، بينما هناك سبب أو اثنين يصبان في صالح الاستكمال".