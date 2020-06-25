كارتيرون : استمرار الدوري سيقتل الكرة المصرية لسنوات طويلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أنه من الصعب ان نلعب نصف موسم إضافي على الموسم الجديد، مما يسب اجهادا للاعبين ويعرضهم للإصابات، وتابع كارتيرون في تصريحات لقناة الزمالك، استئناف الدوري سيقتل الكرة المصرية لسنوات طويلة، وسيؤثر على لاعبي الأهلي والزمالك معاً في المنافسة على دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف الفرنسي كارتيرون، أن المنتخبات المصرية ستضرر من تلاحم الموسمين وضغط المباريات، موضحاً أنه ولا مدير فني وافق على عودة الدوري في اجتماع اليوم باتحاد الكرة.
وواصل المدير الفني لفريق الزمالك، أن مصر البلد الوحيد في العالم التي تصر على عودة الدوري ويتبقي له هذا العدد من المباريات مثلنا، قائلا: "من حديث محمد فضل معنا في الاجتماع اتضح ان قرار عودة الدوري دخل حيز التنفيذ بالفعل.
وتابع كارتيرون: "هناك مليون سبب يمنع استكمال الدوري، بينما هناك سبب أو اثنين يصبان في صالح الاستكمال".
من ناحية اخرى أكد الفرنسى باتريس كارتيرون أنه يفضل خوض منافسات نسخة جديدة من بطولة الدورى الممتاز بدلا من استكمال منافسات النسخة الحالية، موضحا أن فريقه يحتاج إلى ما يزيد عن شهرين من أجل استعادة مستواه الفنى والبدنى وخوض المباريات بعد فترة التوقف الطويلة التى حدثت منذ شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.
وأضاف كارتيرون ، فى تصريحات إعلامية عقب الانتهاء من اجتماع مدربى الأندية مع اتحاد الكرة المصرى، أنه طالب فى الجلسة بمنح فترة كافية للأندية من أجل الاستعداد لعودة المسابقة خاصة أن البطولة متوقفة منذ ثلاثة أشهر، معترضاً على الفترة التى حددها اتحاد الكرة لإعداد الفريق، موضحا أن اتحاد الكرة يجب أن يراعى أن مدة فترة الإعداد حال استكمال الموسم الحالى.
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