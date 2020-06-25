شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: استئناف الدورى الحالي "محسوم" ولم يصلنا قرار رسمي بانسحاب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة نهائيا مصير الموسم الحالي من الدوري بعدما اكد علي استكمال المسابقة وان قرار رئاسة الوزراء لا رجعة فيه، وأكد نائب رئيس الجبلاية عدم وصول خطاب رسمي من نادي الزمالك بشأن انسحاب الفريق من بطولة الدوري في حالة استئناف الموسم الحالي وفقا لتصريحات المستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك اليوم، وأضاف جمال محمد علي انه في حالة ارسال الزمالك او أي نادي قرار انسحاب رسمي من أي مسابقة سيتم عقد اجتماع مجلس إدارة وتطبيق اللوائح وفقا للوضع وقتها.

وأكد جمال محمد علي نائب رئيس لجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ان الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم مع المديرين الفنيين لاندية الدوري كان مثمرا في طريق استئناف مسابقة الدوري للموسم الحالي، وقال جمال محمد علي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي احمد شوبير ان مدربو الأندية اتفقوا علي حاجة كل الفرق الي 6 أسابيع اعداد لفرقهم قبل خوض أي مباراة رسمية، وأضاف نائب رئيس اللجنة انه تم الاتفاق علي استئناف الدوري رسميا في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل وتحديد بعد 15 أغسطس المقبل.

وكشف جمال محمد علي انه تم تسليم التصور الي حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات لوضع التصور المبدئي لأول 5 أسابيع من الدوري عقب استئنافه لعرضه علي المدربين.