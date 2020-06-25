5 حالات إيجابية بفريق طنطا بعد إجراء مسحة كورونا استعدادا للدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن ظهور 5 حالات ايجابية بفريق طنطا عقب إجراء المسحة الاولى للكشف عن فيروس كورونا المستجد استعدادا لاستئناف التدريبات الجماعية و مباريات بطولة الدورى المصرى و يجرى الان عزل المصابين . وأجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا وجميع أفراد الجهاز الفني المسحة الطبية لفيروس كورونا المستجد استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية من أجل استئناف النشاط الرياضي من جديد. عقد أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا جلسة مع لاعبى الفريق خلال الساعات الماضية بمقر النادى قبل إجراء مسحات العينة الاولى من فيروس كيورونا المستجد أستعدادا لاستئناف النشاط الرياضى و التدريبات الجماعية و مباريات بطولة الدورى المصرى ، وطالب أيمن المزين لاعبى طنطا بالانتظام فى التدريبات المنزلية و وجه مجلس الإدارة إلى حل بعض المشاكل التى تواجه اللاعبين والمستحقات المتاخرة لديهم وذلك فى ظل الاستعدادات لاستئناف التدريبات الجماعية . Advertisements

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