شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يوضح الفارق بين فترة توليه الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أن علاقته الجيدة بمرتضى منصور رئيس النادي وكذلك وجوده مع الفريق بشكل مستمر يعد هو الفارق بين ما وجده في الزمالك والأهلي.

كان كارتيرون قد سبق وتولى الإدارة الفنية للنادي الأهلي وصعد مع الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2018 لكن خسر النهائي أمام الترجي التونسي ورحل بعد وداع الفريق لمنافسات البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي.

وقال كارتيرون في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" "الأهلي والزمالك أندية كبيرة وتستهدف التتويج بالبطولات" ، إلا أننى في الأهلي كنت أتعامل مع أشخاص عديدة أما في الزمالك فهناك مرتضى منصور يتابع ويتواجد مع الفريق بشكل مستمر وأيضا أمير مرتضى منصور يساعد الفريق".

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واستمر "لم يكن هناك أي مشاكل في تجديد تعاقدي مع نادي الزمالك، فقط التأخير بسبب انتشار فيروس كورونا".

واختتم تصريحاته قائلا "علاقتي مميزة برئيس النادي ولا توجد أي مشاكل، وما قمت به بالتنازل عن جزء من مستحقاتي يأتي تقديراً للدور المجتمعي في ظل الأحداث الأخيرة وهناك من فقد وظيفته بسبب كورونا، هذا أمر طبيعي بكل تأكيد".