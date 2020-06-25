شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار القانونى للمصرى يجهز تقريرا مفصلا عن قضية محمود حمد للإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم المستشار القانونى للنادى المصرى برفع تقرير مفصل عن القضية المتهم فيها محمود حمد مدافع الفريق لمجلس الإدارة بعد دراستها من حيث الناحية القانونية قبل اتخاذ قرار من قبل الإدارة تجاه اللاعب، وكانت نيابة الإسماعيلية الكلية قررت حبس محمود حمد 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الشروع في قتل شخص.

وقال اللواء محمود المر، المدير التنفيذي للنادي المصري، إن محمود حمد، تورط في قضية شروع في قتل وذلك بالقرب من محل إقامته بالقرب من الإسماعيلية.

وأكد اللواء محمود المر فى تصريحات تليفزيونية : "اللاعبون في إجازة ونحن علمنا بتلك الأخبار من المواقع ونتابع موقف اللاعب وتأكدنا من القبض عليه"

وأضاف: "التفاصيل أن اللاعب دخل في مشاجرة بالقرب من منزله واللاعبون في إجازة وغير مسئولين عن هذا التصرف من جانب اللاعب" ، مؤكدا "لو ثبتت القضية على اللاعب سيتم إصدار قرار فوري ضده من قبل مجلس إدارة النادي" .

Advertisements

من ناحية أخرى قامت إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية بإصدار قرار بضرورة تجهيز أرضية ملعب الاستاد المقرر أن يستضيف تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة وتحديدا عقب إجراء المسحة الثانية التى ستقام السبت المقبل، وقام عمال النادى بتسوية الملعب بشكل صحيح ، ثم رشه بشكل جيد فى إطار حرص الإدارة الخضراء على توفير جو مناسب للعودة للتدريبات من جديد .

من ناحية أخرى، أجرى لاعبو المصرى البورسعيدى والجهاز الفنى والإدارى، المسحة الطبية الأولى للكشف عن فيرس كورونا، والتأكد من سلامة الجميع قبل اتخاذ القرار الرسمى بعودة الفريق للتدريبات الجماعية، وذلك عقب اتخاذ وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة قرارًا بعودة النشاط الرياضى، على أن يتم استئناف مسابقة الدورى بعد يوم 25 من الشهر المقبل.

وخضع جميع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى لإجراء المسحة الطبية، تحت إجراءات احترازية مشددة، حيث طُلب من اللاعبين عدم النزول من سياراتهم، والتواجد بها لحين حلول دور كل منهم فى الخضوع للمسحة الطبية، وذلك منعًا للتزاحم أو مخالطة اللاعبين لبعضهم.