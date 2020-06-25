شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: شهر واحد فترة إعداد قبل استئناف النشاط يؤثر سلبا على الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك أن تحديد شهر إعداد للفريق بعد إيقاف النشاط الكروى مدة تتجاوز الثلاثة شهور أمر غير كافى وسيؤثر بالسلب على الفريق الأبيض وباقى أندية الدورى .

وأضاف كارتيرون فى تصريحات ببرنامج جمهور الثالثة، مع الإعلامي إبراهيم فايق،:" قدمت كل أرائي وتحفظاتي على عودة الدوري، وتأثيره بالسلب على أداء الفرق المصرية في المحافل الدولية، كما أن المنتخب المصري سوف يتأثر من الضغط الكبير الذي سوف يحدث خلال الفترة المقبلة، حال عودة الدوري.

وأكمل:" الرجاء فريق قوي لكن الزمالك أقوي، وقادر على تخطي عقبته في قبل نهائي دوري ابطال إفريقيا".

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من ناحية اخرى أكد الفرنسى باتريس كارتيرون أنه يفضل خوض منافسات نسخة جديدة من بطولة الدورى الممتاز بدلا من استكمال منافسات النسخة الحالية، موضحا أن فريقه يحتاج إلى ما يزيد عن شهرين من أجل استعادة مستواه الفنى والبدنى وخوض المباريات بعد فترة التوقف الطويلة التى حدثت منذ شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف كارتيرون ، فى تصريحات إعلامية عقب الانتهاء من اجتماع مدربى الأندية مع اتحاد الكرة المصرى، أنه طالب فى الجلسة بمنح فترة كافية للأندية من أجل الاستعداد لعودة المسابقة خاصة أن البطولة متوقفة منذ ثلاثة أشهر، معترضاً على الفترة التى حددها اتحاد الكرة لإعداد الفريق، موضحا أن اتحاد الكرة يجب أن يراعى أن مدة فترة الإعداد حال استكمال الموسم الحالى.