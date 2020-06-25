شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تطبيق تقنية الـ"VAR" مع عودة الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، إنه سيتم تطبيق تقنية الـ VAR، فور عودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز، المنتظر تحديد موعده بشكل رسمى، حيث قررت وزارة الشباب والرياضة والجبلاية أن يعود النشاط الرياضى وتدريبات الفرق الجماعية بداية من الأسبوع الجارى، على أن يتم استئناف الدورى بعد يوم 25 من الشهر المقبل.

وكشف وليد العطار، أن لجنة المسابقات سوف تعلن الأسبوع المقبل عن مواعيد ثمانى مباريات لمسابقة الدورى العائد بعد طول غياب، قائلاً: "مطلع الأسبوع المقبل سوف تعلن لجنة المسابقة مواعيد أول 8 مباريات من الدورى ثم نعلن المتبقى فى وقت لاحق ورفضنا إعلان المباريات المتبقية بالكامل منعاً لحدوث شىء وندخل فى دوامة التأجيل مجدداً".

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وتابع العطار، "لم نناقش فكرة تأجيل المباريات الأكثر سخونة، اللجنة الخماسية لم تطلب ذلك طلبت وضع مواعيد المباريات وعرضه عليها قبل الاعلام، وهناك اتصالات يومية من خلالى أنا وحسام الزناتى مع مسئولى الكاف للتنسيق بشأن مواعيد مباريات الاندية المصرية المشاركة فى أفريقيا".

وعن بطولة الكأس يقول المدير التنفيذى للجبلاية، "لم نضع موعد محدد لبطولة كأس مصر، هناك مقترح ننهى الدورى ونلعب الكأس أو ندرج مباريات الكأس فى منتصف مباريات الدورى ولكن سنعلن مواعيد مباريات الدورى أولا "

ويضيف وليد العطار، "سواء أكملت الفرق المصرية مشوارها فى البطولات الأفريقية أو خرجت سوف ينتهى الدورى 15 أكتوبر المقبل"