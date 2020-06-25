شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال : حازم إمام لا يصلح لرئاسة الزمالك لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، هجومًا عنيفًا على حازم إمام "الثعلب الصغير"، نجم القلعة البيضاء وعضو اتحاد الكرة السابق، وقال عبدالعال فى تصريحات تليفزيوينة : "حازم إمام لا يصلح رئيسًا لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، فهو لا يستطيع إدارة الأمور بشكل جيد، كما أنه ليس له خبرات على الرغم من توليه عضوية الأبيض واتحاد الكرة من قبل".

وأضاف: "بعد انتهاء فترة تولي مرتضي منصور، رئاسة الزمالك، يجب أن يكون هناك رئيسًا فى مواصفاته وهذا لا يتوافر فى حازم إمام على الإطلاق".

وتابع: "مرتضي منصور أعاد هيبة نادي الزمالك، ومشكلة الأبيض طوال تاريخه رؤسائه، فهو دائمًا رد فعل وليس فعل".

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وكشف نجم الزمالك السابق، منح صوته لمرتضي منصور، رئيس القلعة البيضاء حال ترشح حازم إمام ضده فى الانتخابات المقبلة.

وقال عبدالعال "حازم إمام ليس له كلمة على المستوي الإداري وفشل خلال الفترة الماضية، عندما كان فى اتحاد الكرة، فهو ليس صاحب قرار" قائلا : "بكل تأكيد سأمنح صوتي لمرتضي منصور فهو راجل صاحب كلمة وقرار، وله تأثير داخل الزمالك خلال السنوات الماضية".