شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري يحسم مفاوضات الاتحاد بشأن سيسيه ورفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو نادي الاتحاد السكندري حسم مصير الموسم الحالي من الدوري سواء بالاستئناف او الإلغاء للدخول في مفاوضات جدية مع نادي الزمالك بشأن التعاقد مع الثنائي رزاق سيسيه واحمد رفعت المعارين من الزمالك للاتحاد هذا الموسم، حيث يرغب طلعت يوسف المدير الفني للفريق السكندري في بقاء الثنائي لموسم جديد.

وكشف مصدر داخل الاتحاد السكندري ان محمد مصيلحي رئيس النادي دخل في مفاوضات مع مرتضي منصور رئيس الزمالك بشان التعاقد مع الثنائي الا ان المفاوضات تعطلت بسبب قرارات وزارة الرياضة واتحاد الكرة الأخيرة بشان عودة الدوري والنشاط عقب التوقف بسبب كورونا.

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من ناحية اخري عاد نبيل عماد دونجا، لاعب وسط بيراميدز، إلى دائرة اهتمامات نادى الزمالك، لضمه فى الموسم الجديد حيث كشف مصدر مقرب من اللاعب عن وجود مفاوضات معه من خلال وسطاء فى الفترة الحالية، من أجل انتقاله إلى قلعة ميت عقبة حيث تبحث الإدارة البيضاء عن تعزيز خط الوسط ببدائل قوية للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى فى الموسم المقبل.

ويعد دونجا أحد الأهداف السابقة لنادى الزمالك، قبل أن يخرج من الصورة ليعود مؤخرا للحسابات البيضاء بعد ترشيحه من قبل وسطاء اللاعبين لتعزيز خط الوسط الأبيض على أن تحسم إدارة الزمالك تلك المسألة بعد العودة إلى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة وذلك لدعم خطوط الفريق المختلفة فى الموسم الجديد.