بشير عبد الصمد : الأهلي دمر جيل 2000 في الإسماعيلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بشير عبد الصمد نجم الإسماعيلي السابق، ان الأهلى دمر فريق الإسماعيلى بشراء أبرز لاعبي جيل 2000، وهو ما يضعف من قوة المنافسة ويقلل من فرص الإسماعيلي في حصد الألقاب.. وقال عبد الصمد في تصريحات عبر قناة الزمالك ، "جماهير الإسماعيلي متعطشة للعودة إلى المنافسة لأنه ضلع أصيل في الكرة المصرية وله جماهير وفية وذواقة لكرة القدم"، مضيفاً الإسماعيلي حاليا تحت ضغط جماهيري يطالبه بالعودة للأمجاد.
وأضاف نجم الإسماعيلي السابق، أنه لم تحدث خلافات بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي على مر التاريخ، موضحا حسن العلاقات بين الناديين تاريخيا مهما كانت درجة المنافسة.
وكان عطيتو أبو عراقي عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي قد أكد أن قرار عودة الدوري يوم 25 يوليو المقبل يعتبر أمر صعب في ظل حاجة الفرق لـ 6 أسابيع علي الأقل كفترة إعداد قبل خوض اول مباراة رسمية في ظل فترة التوقف الطويلة التي تخطت الشهور الثلاثة، وقال عضو الإسماعيلي في تصريحات عبر قناة الزمالك انه يتوقع عدم انتهاء الدوري في حالة استئناف الموسم الحالي قبل شهر يناير المقبل وهو ما يجعل إلغاء الموسم الحالي أ ىمر ضروري.
من جانيه أكد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة أنه يرفض استئناف النشاط الرياضى واستكمال الدورى العام قبل أن يحصل ناديه على تعهد كتابى من اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد كرة القدم يفيد بتحملهم المسئولية المدنية والجنائية، حال حدوث أى ضرر على اللاعبين والجهاز الفنى والطبى والإدارى.
وشدد عثمان على أن ناديه قد عرض جميع المشاكل التى تعوق ناديه عن استكمال منافسات الدورى العام الموسم الحالى من حيث الإجراءات الاحترازية والمادية.
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