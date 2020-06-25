سعفان الصغير: "مستعد أجلس في منزلي بدون فلوس أفضل من الإصابة بكورونا"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي أن الجميع سعيد بعودة النشاط الرياضي في الفترة المقبلة لكن الأهم هو صحة اللاعبين، مضيفاً "عندي استعداد أجلس في منزلي بدون فلوس أفضل من الإصابة لفيرس كورونا وإيذاء المقربين مني".

وقال الصغير في تصريحات عبر قناة الزمالك ، "بطولة الدوري تحتاج قبل العودة إلى شهرين لتجهيز اللاعبين "، موضحاً أن أغلبية أراء الأندية تصب لصالح إلغاء البطولة وبدأ موسم جديد ، مبدياً اندهاشه من اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية وهو اتخذ قراره ومصمم علي استكمال بطولة الدوري لهذا الموسم .

وأضاف مدرب حراس الاسماعيلي ، أن اللاعبين حال عودة بطولة الدوري، سينسوا فيرس كورونا وسيتعاملوا بشكل طبيعي والمصافحة والأحضان".

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وتحدث سعفان الصغير ، عن أبرز ذكرياته مع الإسماعيلي وخاصة في مواجهات الدراويش أمام النادي الأهلي، مضيفاً "في مباراة بين الإسماعيلي والأهلي عرقلت حسام حسن وحينما حاول مع شقيقه إبراهيم مهاجمتي "عملت نفسي ميت".