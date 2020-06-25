شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد علي : الدورى يعود بعد 15 أغسطس بناء على طلب المدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال محمد علي نائب رئيس لجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، ان الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم مع المديرين الفنيين لاندية الدوري كان مثمرا في طريق استئناف مسابقة الدوري للموسم الحالي، وقال جمال محمد علي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي احمد شوبير ان مدربو الأندية اتفقوا علي حاجة كل الفرق الي 6 أسابيع اعداد لفرقهم قبل خوض أي مباراة رسمية، وأضاف نائب رئيس اللجنة انه تم الاتفاق علي استئناف الدوري رسميا في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل وتحديد بعد 15 أغسطس المقبل.

وكشف جمال محمد علي انه تم تسليم التصور الي حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات لوضع التصور المبدئي لأول 5 أسابيع من الدوري عقب استئنافه لعرضه علي المدربين.

يعقد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، اجتماعا مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى السبت المقبل بمقر اتحاد الكرة، لمناقشة ما وصلت إليه اللجنة من اقتراحات فى اجتماعها مع مدربى أندية الدورى الممتاز للاطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية معًا ويأتى ذلك فى ضوء المباحثات التى جرت بينه وبين الجناينى رئيس اللجنة الخماسية والمشرف العام على المنتخب.

ويتطلع المدير الفنى للمنتخب الوطنى للتأكد من حصول اللاعبين على فترة إعداد مناسبة تفاديا لحدوث إصابات، إلى جانب الحفاظ على التوقيتات الزمنية الخاصة باستعدادات المنتخب فور معرفة ملامح مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأسى الأمم الأفريقية والعالم.

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وغاب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، عن اجتماع مدربى فرق الدورى مع اللجنة الخماسية اليوم الأربعاء، وحضر الاجتماع ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب، ممثلاً عن المنتخبات، كما حضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، وسامى قمصان مدرب الفريق.

كما حضر كل من عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون، وحلمى طولان المدير الفنى لإنبى، وحمادة صدقى المدير الفنى لسموحة، وطارق العشرى المدير الفنى للمصرى، ومحمد حليم المدير الفنى للحدود، وخالد جلال المدير الفنى لنادى مصر، وإيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة لتمثيل فرقهم.