شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل : "اللى ملعبش في الأهلي مخدش بطولات واللي مرحش الاسماعيلي ملعبش كورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه رحل عن الأهلي في المرة الأولي بسبب رغبته في البحث عن فرصة للمشاركة بصفة أساسية بعدما تم استبعاده من المشاركة في المباريات قائلا "رفضت إني أستمر مع القلعة الحمراء وأقوم بدور الموظف لذلك طلبت الرحيل عن الفريق" وإنه قدم أداء أكثر من رائع عقب رحيله وانضمامه للاتحاد السكندري، لكنه لم يستمر طويلًا مع الفريق الساحلي.

أعرب محمد فضل خلال تصريحات تلفزيوينة عن سعادته بالفترة التي قضاها داخل النادي الإسماعيلي مؤكدًا أن الفريق الساحلي كان يقدم مستويات رائعة وقتها ويضم جيلًا رائعًا كان يستحق الفوز بالدوري قائلا "اللي ملعبش في الأهلي مكسبش بطولات واللي ملعبش في الإسماعيلي ملعبش كورة و الكرة في الاهلي مختلفة عن الاسماعيلي، في القلعة الحمراء الجميع يبحث عن الفوز، لا بديل عن المركز الأول، أما في الدراويش الجميع يبحث عن المتعة، بغض النظر عن الفوز من عدمه".

وأشار محمد فضل أنه وقع علي بياض في انتقاله للنادي الأهلي خلال المرة الثانية مشيرًا إلي أن حسام البدري المدير الفني السابق للفريق كان أول من فاوضه للعودة الي القلعة الحمراء مرة أخري قائلا " كنت أتمني ان أشارك بصفة أساسية مع الفريق في المرة الثانية لكن الاصابات أثرت علي مسيرتي، وتسببت في رحيلي للمرة الثانية وتعرضت للعديد من الإصابات بسبب عدم تنشئتي بدنيًا بشكل صحيح، وبسبب إصراري علي سرعة العودة للعب عقب تعرضي لأي إصابة".