شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: تلقينا عرضًا تركيًا وسعوديًا لضم حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تلقيه عرض تركي وأخر سعودي من أجل التعاقد مع حسام حسن، مهاجم الفريق، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.. وقال عامر فى تصريحات تليفزيوينة ": "يوجد عرض تركي وأخر سعودي للتعاقد مع حسام حسن، وستكون الرغبة الأولي هي خروجه للاحتراف وليس داخل الدوري المصري".

وأضاف: "لم نتلقي عروضا من الأهلي والزمالك لضم حسام حسن، والأبيض تعاقد مع أفضل لاعبين من سموحة على مدار المواسم الماضية".

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