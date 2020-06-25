شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفاوض أحمد عادل لتدعيم مركز حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الاتحاد السكندرى فى مفاوضات مع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة من أجل التعاقد معه لتدعيم مركز حراسة المرمى فى الميركاتو الصيفى المقبل ، ويضم الاتحاد السكندرى الثلاثى عماد السيد القادم من الزمالك فى بداية الموسم الحالى ومحمود الزنفلى وعمرو خليل الذى تمت إعارته للترسانة الموسم الماضى .

ويحاول مجلس إدارة الإتحاد السكندرى تدعيم مركز حراسة المرمى ، وقد رحب طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر باستقدام عادل عبد المنعم خاصة وأنه يعلم مستواه الفنى منذ أن كان يقود مصر المقاصة فى الموسم الماضى .

من ناحية اخرى تواصل مسئولو الاتحاد السكندرى مع سفارات مصر فى البلاد التى تضم لاعبيه الأفارقة لمعرفة الطريقة التى سيعود بها اللاعبين للقاهرة فى أسرع وقت ممكن مع فتح الطيران للانضمام لتدريبات زعيم الثغر بعد عودة النشاط الرياضى.

Advertisements

ويضم الاتحاد السكندرى بين صفوفه خمس محترفين وهم الإيفوارى رزاق سيسيه والمالى ويلسون اكاكبو والأوغندى ايمانويل أكوى والسورى عمر الميدانى، بالإضافة إلى الليبى أنيس سالتو الذى فضل البقاء بالإسكندرية وعدم السفر لبلاده.

كان عبد الجليل إمام المدير الإدارى للاتحاد السكندرى تواصل مع اللاعبين الأفارقة للاطمئنان عليهم وطالبهم بتجهيز أنفسهم على أمل العودة مباشرة مع فترة الطيران الجوى أو تجهيز طائرة خاصة تقلهم للقاهرة.