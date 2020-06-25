أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 24 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 24 / 6 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، فايلر يطمئن على تدريبات الأهلي باتصالات هاتفية من سويسرا

فايلر يطمئن على تدريبات الأهلي باتصالات هاتفية من سويسرا

أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إتصالات بأفراد من الجهاز الفني للفريق اليوم ، الأربعاء، للإطمئنان على سير البرنامج التدريبي اليوم بعد غياب فترة طويلة بسبب "كورونا" ، وإستفسر فايلر المتواجد حالياً في سويسرا لقضاء أجازة برفقة أسرته من معاونيه عن سير التدريب اليوم الذي أُقيم على مجموعتين للحد من التزاحم في التدريبات ، وأطمأن المدرب السويسري على حالة اللاعبين وأوزانهم وغيرها من الأمور التي كان مٌتفق عليها خلال الأيام الماضية. اللجنة الخماسية تجتمع مع مدربي المنتخبات الوطنية الأسبوع المقبل تواصل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اجتماعاتها مع جميع أطراف المنظومة الكروية قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز لمراعاة متطلباتها في جدول المسابقة قبل الإعلان عنه، حيث تجتمع اللجنة الخماسية الأسبوع المقبل مع المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول و شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي و ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب في حضور محمود سعد المدير الفني للاتحاد و حسام الزناتي مدير المسابقات للوقوف على احتياجات المنتخبات الوطنية من المسابقة ووضعها موضع الأولوية لدى استئنافها. الاتحاد السكندرى يعزل لاعبه المصاب بالكورونا وتوفير العلاج اللازم له أظهرت المسحة الاولى التى أجراها لاعبو الإتحاد السكندرى أمس الاول عن وجود حالة إيجابية لفيروس كورونا بين أحد اللاعبين رافضين الإفصاح عن اسمه احتراما لمشاعره ومشاعر أهله .. وعلى الفور تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية لعزل اللاعب من خلال الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق الذى سيتولى جميع الإجراءات بعلاج اللاعب بالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبى لإتحاد الكرة . غياب توماس مدرب أحمال الأهلي عن التدريبات يثير أزمة جديدة داخل القلعة الحمراء غاب عن التدريبات الجماعية للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الأولى عقب العودة من فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم مدرب الأحمال توماس وسط حالة من التكتم الشديد حول غيابه خلال الفترة الحالية بالرغم من اعلان النادي عن حصول رينيه فايلر المدير الفني إجازة لنهاية الشهر وتواجد باقي الجهاز الفني. Advertisements

فتوح يخطر الزمالك بموقفه من العودة للقلعة البيضاء

كشف مصدر داخل نادي سموحة أن أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك والمعار الي الفريق السكندري أبلغ مسئولي ناديه، أنه أخطر الزمالك برغبته في البقاء داخل صفوف النادي السكندري في الموسم المقبل في حالة عدم قيده في قائمة الزمالك ، وأضاف المصدر أن اللاعب أخطر مسئولي الزمالك أن رغبته الاولي هي العودة الي بيته، وفي حالة عدم قيده فانه يفضل البقاء سموحة لموسم اخر.

لجنة التخطيط للكرة بالاهلي تدرس عرض ماديرال البرتغالي لضم ناصر ماهر تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي العرض الرسمي الذي تلقاه النادي مؤخراً من نادي لضم ناصر ماهر لاعب الفريق المُعار لسموحة ، وتبحث اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها ، كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو تفاصيل العرض والمقارنة بينه وبين العروض المحلية الأخرى التى أبدت رغبتها في ضم ناصر ماهر من أجل إختيار الأفضل والأنسب للطرفين. دونجا يعود لدائرة اهتمامات الزمالك لضمه فى الموسم الجديد عاد نبيل عماد دونجا، لاعب وسط بيراميدز، إلى دائرة اهتمامات نادى الزمالك، لضمه فى الموسم الجديد حيث كشف مصدر مقرب من اللاعب عن وجود مفاوضات معه من خلال وسطاء فى الفترة الحالية، من أجل انتقاله إلى قلعة ميت عقبة حيث تبحث الإدارة البيضاء عن تعزيز خط الوسط ببدائل قوية للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى فى الموسم المقبل.