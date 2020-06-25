شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. رسائل لاعبى الأهلى عقب العودة إلى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه لاعبو فريق الاهلى رسائل الى جمهور الاحمر عبر موقع التواصل الاجتماعى عقب العودة الى التدريبات الجماعية داخل مقر النادى الجزيرة ، على ملعب مختار التتش بعد غياب أكثر من 100 يوم أستعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى .

ونشر كهربا صور من التدريبات عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق عليها :"سعيد لأنى عدت إلى بيتى" بينما جاء محمد مجدى " قفشة " برفقة أحمد فتحى فى صورة واحدة أثناء الدخول الى ملعب مختار التتش وأرتداء الكمامات وعلق المهاجم السنغالى اليو بادجى على صورة له بالتدريب قائلا " العودة الى العمل " .

واستأنف فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد غياب دام قرابة الـ100 يوم، حيث اتخذت الإدارة الحمراء قراراً بتعليق التدريبات الجماعية فى 14 مارس الماضى ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، وفى السطور التالية نلقى الضوء على الظهور الأول للأهلى فى زمن الكورونا .

ومن جهته كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، عن تفاصيل جلسته مع لاعبى الفريق اليوم، فى أول تجمع لهم بعد قرار وزارة الشباب والرياضة الخاص بالسماح للأندية بالعودة إلى التدريبات، استعدادًا لعودة النشاط الرياضى الذى توقف أكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، وقال عبد الحفيظ، "بعد الترحيب باللاعبين فى أول تجمع منذ فترة طويلة حرصت على التأكيد على أننا لن نكون فى حاجة إلى هذه الاجتماعات أو المحاضرات خلال الفترة المقبلة، فى ظل تطبيق سياسة التباعد الاجتماعى ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا"

وأضاف عبد الحفيظ، "قمنا بالتنبيه على لاعبى الأهلى بضرورة الحضور فى مواعيد التدريبات مباشرة، على أن يكون ذلك بملابس التدريب، نظرًا لإغلاق غرف خلع الملابس»، مشدداً على أن تلك الخطوة تأتى ضمن العديد من الخطوات الاحترازية التى تم اتخاذها قبل العودة للتدريبات"

Advertisements

وتابع عبد الحفيظ، «الجميع التزم منذ اليوم الأول بجميع التعليمات التى سبق أن شددنا عليها عند خضوع اللاعبين والجهاز الفنى والعاملين لمسحة كورونا، والأمور سارت بشكل ممتاز فى اليوم الأول لتجمعنا من جديد».



السولية و متولى



اليو بادجى



عمرو السولية



قفشة و أحمد فتحى