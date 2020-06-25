شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز : الزمالك لم يطلب عمر جابر .. ولم نفاوض طاهر محمد طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو بسيوني مدير لجنة التعاقدات بنادي بيراميدز، أن الزمالك لم يتفاوض مع ناديه من أجل التعاقد مع عمر جابر المدافع الأيمن للفريق، مؤكدا فى الوقت نفسه أن إدارة ناديه لم تتفاوض مع المقاولون العرب لضم طاهر محمد طاهر.

وقال مدير التعاقدات ببيراميدز في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "عمر جابر يعد واحدًا من أهم اللاعبين في الفريق والقائد الثاني بعد عبدالله السعيد، لذا قمنا بتجديد عقده لـ4 سنوات قادمة" ، مضيفا لسنا من هواة البطولات الزائفة، نادي الزمالك محترف في مفاوضاته ولديه مسئولين كبار وعلاقتنا معهم جيدة وإذا احتاج لاعبًا يطرق الأبواب ولم يحدث وأن تفاوض معنا من أجل ضم عمر جابر".

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وواصل بسيونى حديثه "نحن نادي منفتح على الجميع ونتواصل مع كل الناس دون أي مشاكل، عبدالله السعيد وهو من أهم لاعبي مصر حاليًا وله قيمة كبيرة ولا يقارن مع أحد عقده كان ينتهي يناير الماضي وكان يمتلك عروضًا خارجية وتم مناقشتها واللاعب استمر".

واختتم حديثه : "أي لاعب مميز هو هدف لنادي بيراميدز بكل تأكيد، لكن لم ندخل في أي مفاوضات رسمية للتعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب سواء مع النادي أو اللاعب".